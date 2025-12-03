Voortrekkersrol MUMC+ en UM in Europees AI-project

In Brussel is het Europese project COMPASS-AI officieel van start gegaan met een kick-off waarbij het volledige consortium en twintig vertegenwoordigers van de Europese Commissie aanwezig waren. Het initiatief, dat zich richt op de veilige en effectieve toepassing van kunstmatige intelligentie in de klinische praktijk, wordt geleid door het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht. Met deze coördinerende rol versterken beide instellingen hun zichtbaarheid en invloed binnen Europa.

COMPASS-AI moet zorgen voor duidelijke kaders, praktische richtlijnen en betrouwbare evaluatiemethoden voor AI-toepassingen in ziekenhuizen. De betrokken partijen benadrukken dat zorgvuldige implementatie cruciaal is om zowel de kwaliteit van zorg te verbeteren als de risico’s voor patiënten te beperken.

Cornerstone project

Het project, dat in samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut wetenschappelijk wordt gecoördineerd, brengt zorgprofessionals, ziekenhuisbestuurders, IT-specialisten, vertegenwoordigers uit de industrie, patiëntenorganisaties en beleidsmakers samen om praktische richtlijnen te ontwikkelen voor een verantwoorde toepassing van AI in de zorg. Begin oktober erkende de Europese Commissie COMPASS-AI officieel als ‘cornerstone project’ binnen de APPLY AI-strategie. Dit benadrukt volgens de deelnemers het belang van het project voor de toekomst van AI in de Europese gezondheidszorg.

Volgens de Europese Commissie speelt AI een cruciale rol in de toekomst van de gezondheidszorg. AI kan door slimmer gebruik van data helpen bij vroegere diagnose, meer gepersonaliseerde behandelingen en efficiëntere zorgprocessen, wat bijdraagt aan preventieve en duurzamere zorg in heel Europa. De Europese Commissie ziet in projecten als COMPASS-AI een sleutel om betrouwbare en transparante AI-toepassingen versneld naar de klinische praktijk te brengen waarbij patiëntveiligheid, privacy en ethische waarden de uitgangspunten zijn.

Bijdrage aan EHDS

In een recent persbericht van de Europese Commissie benadrukt EU-commissaris voor Gezondheid Olivér Várhelyi de impact van dit initiatief. Hij zegt onder meer dat AI de zorg ingrijpend kan veranderen. Daarmee wordt meer gepersonaliseerde zorg mogelijk, wat de gezondheid van Europeanen ten goede komt. Om dat potentieel volledig te benutten, is volgens hem brede invoering van betrouwbare AI-oplossingen in zorgstelsels nodig. COMPASS-AI sluit volgens Várhelyi aan bij Europese prioriteiten zoals de European Health Data Space en moet innovatie en de toepassing van AI in de Europese gezondheidszorg verder stimuleren.

Coördinator van het Europese topproject prof. dr. Regina Beets -Tan zegt over de erkenning door de Europese Commissie dat het MUMC+/UM zich hiermee als een strategisch voortrekker binnen de Europese AI-agenda voor de gezondheidszorg heeft gepositioneerd. “Door de combinatie van klinische expertise, data gedreven innovatie en internationale samenwerking heeft MUMC+/UM een geweldige infrastructuur en netwerk om betrouwbare en breed toepasbare AI-oplossingen te ontwikkelen die de patiëntenzorg in heel Europa verbetert”, aldus Beets-Tan.

De nieuwe EU-verordening voor de European Health Data Space (EHDS) die begin dit jaar werd aangenomen door de Raad van de Europese Unie moet het eenvoudiger maken om gezondheidsgegevens EU-breed uit te wisselen en te gebruiken. Hiermee wil de EU betere zorg, meer wetenschappelijk onderzoek en innovatie en effectiever beleid mogelijk maken. Ook krijgen burgers met de EHDS meer controle over hun eigen elektronische gezondheidsgegevens, terwijl zorgverleners minder administratieve last hebben en meer tijd voor patiëntenzorg.