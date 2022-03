Positief in het leven met app van UT

De Universiteit Twente (UT) lanceert de gratis app ‘Training in Positiviteit (TIP)’. Iedereen die het moeilijk heeft kan deze app downloaden. Voorwaarde voor het gebruik is wel dat betreffende persoon meedoet met het bijbehorende onderzoek. De app stimuleert deelnemers om drie weken mentale vaardigheden te trainen die concreet hun veerkracht en hoop vergroten. In de app staan filmpjes, motiverende teksten en bewezen effectieve oefeningen.

Recent onderzoek laat zien dat veel mensen mentaal moe zijn. De coronacrisis helpt daar natuurlijk niet bij maar ook andere life events en tegenslagen kunnen invloed hebben op die vermoeidheid. De app biedt een laagdrempelige interventie om mensen te helpen veerkrachtig te blijven. Initiatiefnemer professor E. Bohlmeijer: “De UT start aan de hand van het gebruik van deze app een onderzoek naar de effecten op het welbevinden van mensen die wel een mentale oppepper kunnen gebruiken”.

Positief en meer veerkracht

De oefeningen die via de app worden gedaan, zijn gebaseerd op de positieve psychologie. Onderzoek toont het nut aan van betreffende training. De app houdt bij welke oefening is voltooid. Deelnemers krijgen feedback over hun vooruitgang in het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden. Op de homepage van de app staat een doolhof. Met elke oefening komen deelnemers verder in het doolhof om uiteindelijk in het centrum bij hun eigen kracht uit te komen.

Positiviteit betekent niet dat er geen verdriet en zorgen zijn. Het gaat om het ervaren van plezier en zingeving en betekenis; ook in moeilijke perioden. Eerder onderzoek van UT Twente liet al zien dat een zelfhulpprogramma gebaseerd op positieve psychologie het mentaal welbevinden van mensen sterk verbeterde.

Apps & mentale ondersteuning

Er zijn de laatste twee jaar meerdere apps ontwikkeld om mensen mentaal te ondersteunen.

In 2020 ontwikkelde het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, samen met de Universiteit van Tilburg, de ‘Grow It!’ game-app. Deze helpt jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar inzicht te krijgen hoe ze zich tijdens deze coronacrisis voelen. De app biedt iedere dag ook een uitdaging in de vorm van een game om de stress van de coronacrisis te verlichten.

De Universiteit Twente heeft in 2021 speciaal voor patiënten met een kankerdiagnose een gratis app gelanceerd. Die app, Compas-Y, helpt hen om te gaan met de vele emoties en onzekerheden die de diagnose en de behandelingen met zich meebrengen. De app is ontwikkeld door onderzoekers van de UT en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) samen met het MST, patiënten en verpleegkundigen.