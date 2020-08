Branchevereniging: ‘Bewezen GGZ e-health opschalen’

Branchevereniging De Nederlandse GGZ heeft de afgelopen maanden een aantal plannen voor een betere geestelijke gezondheidszorg uitgewerkt. Deze plannen, met aanbevelingen voor de contourennota van VWS, worden toegelicht in het rapport ‘Geestelijke gezondheidszorg: op maat én op tijd’. In het rapport is ook gekeken naar de toekomst van e-health toepassingen binnen de GGZ. Ontwikkelingen die volgens de branchevereniging in de agenda zeker niet mogen ontbreken.