Bravis ziekenhuis breidt telemonitoring verder uit

Patiënten die in aanmerking komen voor telemonitoring krijgen de voor hun situatie benodigde meetapparatuur mee naar huis. Denk daarbij aan een longfunctiemeter voor COPD-patiënten of ECG-apparatuur voor patiënten die aan hartfalen lijden. Met die apparatuur kunnen de patiënten zelf de benodigde metingen uitvoeren. De resultaten worden via een app, van Luscii, op smartphone of tablet naar het ziekenhuis gestuurd en automatisch in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van de patiënt verwerkt.

Dit jaar gaat het Bravis ziekenhuis telemonitoring aan steeds meer patiënten aanbieden. Behalve COPD- en hartfalen patiënten zullen in de komende periode ook andere patiëntgroepen, waaronder diabetes- en COVID-19 patiënten, in aanmerking komen voor telemonitoring. Voor patiënten die lijden aan Parkinson of slaapapneu wordt al enkele jaren een vergelijkbare toepassing ingezet.

Meer en beter inzicht door telemonitoring

Zorgverleners kunnen de meetgegevens van patiënten die via telemonitoring in de gaten gehouden worden op elk moment via het EPD inzien. Echter, wanneer het telemonitoring systeem afwijkingen, wellicht duidend op een verslechterende gezondheidssituatie, constateert, dan worden de zorgverleners daarvan via een automatische melding op de hoogte gebracht zodat zij direct kunnen ingrijpen.

De belangrijkste voordelen van telemonitoring zijn het feit dat patiënten voor controles minder vaak fysiek naar het ziekenhuis hoeven te komen en zorgverleners door thuismetingen beter op de hoogte zijn van de actuele situatie van patiënten. Voor de patiënt zelf biedt telemonitoring meer inzicht in zijn eigen ziekte waardoor zij, indien mogelijk, in toenemende mate zelf leren bijsturen.

“Het thuismeten geeft inzicht in de situatie van een patiënt thuis, hierdoor kan bij verslechtering eerder ingegrepen worden, wat een heropname kan voorkomen”, vertelt longverpleegkundige Wendy Koevoets. “Patiënten die in de telemonitoring zitten vullen dagelijks hun gewicht in en meten twee keer per week hun bloeddruk en hartslag. Daarnaast is er een wekelijkse vragenlijst. Aan de hand van deze metingen kijken wij in het ziekenhuis of het nodig is om contact met de patiënt op te nemen, of dat de medicatie mogelijk bijgesteld moet worden”, voegt hartfalenverpleegkundige Brenda Hoppenbrouwers daar aan toe.

Voor de uitbreiding van het op afstand monitoren van patiënten werkt het Bravis ziekenhuis samen met enkele zorgverzekeraars. Zo biedt CZ organisatorische ondersteuning en draagt middels een versnellingsbijdrage bij aan een deel van de implementatiekosten. CZ helpt ook bij het meten van de effecten van de telemonitoring. Ook andere zorgverzekeraars leveren een bijdrage aan het project.