Fototherapie thuis, Platform Noortzorg, Bestuurswisselingen en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de start van de fototherapie behandeling thuis in de regio Eemland, de lancering van het platform Noortzorgt voor werken, leren en ontwikkelen in de zorg en een internationaal wetenschapsartikel van het Nivel Panel Samen Sterk. Verder ook aandacht voor de aantreding van Ernst Kuipers als bestuursvoorzitter bij DICA-IKNL en Sophia de Rooij die dezelfde functie gaat bekleden bij het BovenIJ ziekenhuis.

Fototherapie thuis

In de regio Eemland kunnen pasgeboren baby’s met geelzucht voortaan thuis worden behandeld met fototherapie in plaats van in het ziekenhuis. De nieuwe aanpak volgt op een succesvolle pilot waarbij twintig baby’s thuis behandeld werden met een speciale BiliSoft-slaapmat die UV-licht afgeeft. Dit licht helpt om bilirubine, de stof die geelzucht veroorzaakt, af te breken zodat het lichaam deze kan uitscheiden.

Tijdens de behandeling nemen verloskundigen thuis bloedmonsters af, terwijl een kinderarts op basis van de bilirubinewaarden bepaalt wanneer de therapie kan worden beëindigd. Zowel ouders als zorgprofessionals zijn positief over de aanpak. Ouders ervaren meer rust doordat zij thuis bij hun baby kunnen blijven, terwijl het ziekenhuis capaciteit vrijhoudt voor andere patiënten. Het project is ontwikkeld door Meander Medisch Centrum en partners binnen het regionale verloskundige netwerk, met ondersteuning van het programma Zorg voor Morgen.

Platform Noorzorgt

In de regio IJssel-Vecht, Noordwest-Veluwe en Zwolle is het platform Noorzorgt.nl gelanceerd om werken, leren en ontwikkelen in zorg en welzijn toegankelijker te maken. Het initiatief is een samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en regionale partners binnen Samen Gezond IJssel-Vecht, waarbij ook Isala betrokken is.

Het platform moet bijdragen aan het aanpakken van arbeidsmarktvraagstukken zoals personeelstekorten, vergrijzing en een afnemende instroom in zorgopleidingen. Op één centrale plek vinden bezoekers informatie over beroepen, vacatures, stages, leerwerkplekken, opleidingen, ontwikkelmogelijkheden, praktijkverhalen, regionale activiteiten en gratis loopbaanadvies. Hiermee willen de initiatiefnemers een loopbaan in zorg en welzijn beter zichtbaar en toegankelijk maken voor inwoners van de regio.

Nivel panel Samen Sterk

Het Nivel heeft de opzet en methodiek van het Nivel Panel Samen Sterk voor het eerst uitgebreid beschreven in een internationaal wetenschappelijk artikel. Het panel bestaat uit ruim 3.500 zelfstandig wonende volwassenen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking en biedt inzicht in hun ervaringen met zorg, participatie, zelfredzaamheid en ondersteuning.

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor onderzoek en beleidsadviezen over thema’s zoals toegankelijke zorg, gezondheidsverschillen en inclusie. Deelnemers worden aselect geworven via huisartsenpraktijken en CBS-enquêtes en nemen gedurende meerdere jaren deel aan vragenlijsten, interviews of groepsgesprekken. Een adviesraad van ervaringsdeskundigen denkt mee over onderzoeksvragen en resultaten. Met de internationale publicatie ontstaat een belangrijke referentie voor onderzoekers en beleidsmakers die het perspectief van mensen met een langdurige aandoening willen meenemen in beleid en praktijk.

Ernst Kuipers naar IKNL

Ernst Kuipers is per 1 mei 2026 gestart als voorzitter van de raad van bestuur van DICA-IKNL. Hij volgt Thijs Merkx op, die zijn bestuurstermijn afrondt en na een overgangsperiode tot 1 juni met pensioen gaat. Kuipers treedt aan in een belangrijke fase voor DICA-IKNL, waar sinds 1 januari 2026 een bestuurlijke fusie van kracht is en een juridische fusie in 2027 wordt verwacht. Samen met medebestuurders Bente Jorritsma en Suzanne Verboort geeft hij leiding aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Naast deze functie blijft Kuipers actief bij het Deventer Ziekenhuis, de Technische Universiteit Delft en internationale organisaties zoals HIMSS en de WHO.

Onder leiding van Merkx zette IKNL belangrijke stappen in datagedreven ondersteuning van de oncologische zorg en de voorbereiding van de fusie. De komst van Kuipers moet bijdragen aan de verdere groei van DICA-IKNL als kennisinstituut voor zorgverbetering op basis van data. "We staan voor grote uitdagingen in toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg. Data en informatie zijn van cruciaal belang om de zorg écht vooruit te helpen. Door data slimmer in te zetten, kunnen we fundamentele verbeteringen realiseren – niet alleen voor vandaag, maar juist ook voor toekomstige generaties", aldus Kuipers.

Nieuwe bestuursvoorzitter BovenIJ

Sophia de Rooij is per 23 mei benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van BovenIJ. Zij volgt Tessa van den Ende op, die het voorzitterschap sinds 2019 vervulde. De benoeming kwam tot stand na positieve adviezen van verschillende medezeggenschaps- en bestuursorganen binnen het ziekenhuis. De Rooij brengt ruime bestuurlijke en medische ervaring mee, onder meer als voormalig bestuurder van Ziekenhuis Amstelland en Medisch Spectrum Twente, hoogleraar inwendige geneeskunde en toezichthouder bij diverse zorgorganisaties.

“Het BovenIJ vervult een onmisbare rol in de gezondheid van de inwoners van Amsterdam-Noord en in de bredere Amsterdamse zorgregio. Ik kijk ernaar uit om samen met de raad van bestuur, medisch specialisten, medewerkers en collega-toezichthouders bij te dragen aan de toekomstvisie van BovenIJ, waar kwaliteit van zorg, betrokkenheid en samenwerking centraal staan. In een tijd waarin de uitdagingen in de zorg groot zijn en kansenongelijkheid in gezondheid groeit, is het essentieel om samen met inwoners, huisartsen, gemeente, zorgverzekeraars, welzijn- en zorgorganisaties te blijven bouwen aan een inclusief zorglandschap”, aldus De Rooij.

