Cognitieve achteruitgang eerder detecteren met een smartwatch

Ouderen kunnen tijdens dagelijkse activiteiten nauwkeurig inschatten hoe scherp hun geest is, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van UC Davis Health. Aan de hand van beoordelingen via smartwatches ontdekten onderzoekers dat de eigen inschattingen van de deelnemers over hun cognitieve scherpte nauw aansloten bij hun daadwerkelijke prestaties op objectieve cognitieve tests.

De bevindingen suggereren dat realtime zelfbeoordelingen een waardevol hulpmiddel kunnen worden voor het identificeren van subtiele cognitieve veranderingen en mogelijk het vroegtijdig opsporen van vroege tekenen van cognitieve achteruitgang of de ziekte van Alzheimer, eerder dan bij conventionele klinische evaluaties.

“Ons doel is te begrijpen hoe mensen hun cognitie, oftewel hun denkvermogen, ervaren, en hoe dat zich verhoudt tot hun daadwerkelijke prestaties bij objectieve testmetingen”, aldus hoofdauteur Sarah Tomaszewski Farias, hoogleraar aan de afdeling Neurologie van UC Davis Health, directeur van het UC Davis California Alzheimer’s Center of Excellence en klinisch hoofd van het UC Davis Alzheimer’s Disease Research Center. “We ontdekten dat de moment-tot-moment-indrukken die mensen hadden van hun cognitieve vaardigheden nauw aansloten bij hun daadwerkelijke prestaties. Dit zou kunnen bijdragen aan een vroegere detectie van cognitieve achteruitgang en het risico op de ziekte van Alzheimer dan bij standaard cognitieve tests,” voegde ze eraan toe.

Smartwatch registreert cognitie

Aan het onderzoek namen 162 ouderen deel met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 72 jaar. Hoewel alle deelnemers zich zorgen maakten over veranderingen in hun geheugen of cognitieve vermogens, hadden ze eerder bij standaard cognitieve tests binnen het normale bereik gepresteerd. Gedurende één week kregen de deelnemers vier keer per dag meldingen op een Apple Watch. Ze werden gevraagd hun huidige mentale scherpte te beoordelen, evenals hun stemming, inclusief gevoelens van stress, vermoeidheid en depressie. Ook voerden ze korte cognitieve taken uit op de smartwatch waarmee de aandacht en verwerkingssnelheid werden gemeten.

In tegenstelling tot traditionele beoordelingen, waarbij patiënten vaak moeten terugdenken aan symptomen van weken of maanden geleden, werd bij deze aanpak de cognitie gemeten terwijl de deelnemers hun normale dagelijkse bezigheden uitvoerden. Deze methodologie, bekend als ‘ecologische momentane beoordeling’, stelde onderzoekers in staat om cognitie vast te leggen in praktijksituaties in plaats van in gecontroleerde klinische omgevingen.

“Toen de deelnemers cognitieve tests uitvoerden en hun mentale scherpte beoordeelden, gebeurde dat gedurende de hele dag, of ze nu thuis klusjes deden of boodschappen aan het doen waren,” legde Tomaszewski Farias uit. “We legden hun cognitieve vermogens in realtime vast, in plaats van hen naar een kliniek te laten komen waar het erg stil is en de omgeving erg kunstmatig en geforceerd is.”

Stemming had weinig invloed

De onderzoekers vergeleken de subjectieve beoordelingen van de deelnemers van hun mentale scherpte met hun objectieve cognitieve prestaties gedurende de week. Ze onderzochten ook of emotionele factoren van invloed waren op het vermogen van mensen om hun eigen cognitieve functioneren te beoordelen. Uit de analyse bleek een duidelijk verband tussen de waargenomen en de gemeten cognitieve prestaties. Telkens wanneer deelnemers hun mentale scherpte lager beoordeelden dan hun eigen gemiddelde, presteerden ze ook slechter op de cognitieve tests. Dit verband bleef significant, ongeacht leeftijd, stemming of andere contextuele factoren.

Omdat subjectieve cognitieve klachten vaak verband houden met depressie, verwachtten de onderzoekers dat de stemming de zelfbeoordelingen zou beïnvloeden. In plaats daarvan ontdekten ze dat de stemming weinig effect had op het verband tussen de waargenomen en de werkelijke cognitieve prestaties. “Het was opwindend om te ontdekken dat de stemming geen grote rol speelde in het verband tussen hoe ze zich voelden, hoe scherp ze zich voelden en hoe ze presteerden op de cognitieve test,” zei Tomaszewski Farias. “Dit suggereert dat het meten van subjectieve cognitie op het moment zelf wellicht gevoeliger is voor objectieve cognitieve prestaties en minder wordt beïnvloed door depressie dan wanneer deze in de kliniek of het laboratorium wordt gemeten.”

Sneller ingrijpen

Het onderzoek bracht ook een dagelijks patroon in cognitieve prestaties aan het licht. Deelnemers presteerden over het algemeen beter in de vroege uren van de dag, wat het huidige klinische advies ondersteunt dat cognitief veeleisende activiteiten vaak het best in de ochtend kunnen worden ingepland. Volgens de onderzoekers zouden realtime subjectieve beoordelingen clinici een nauwkeuriger beeld kunnen geven van hoe patiënten buiten de kliniek functioneren, waar dagelijkse omstandigheden en routines de cognitie beïnvloeden. In plaats van uitsluitend te vertrouwen op periodieke klinische tests of retrospectieve vragenlijsten, kan draagbare technologie continu inzicht bieden in subtiele cognitieve veranderingen op het moment dat deze zich voordoen.

Als deze aanpak in grotere en langdurigere studies wordt bevestigd, zou dit clinici kunnen helpen om personen met een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang eerder te identificeren en meer gepersonaliseerde ondersteuning te bieden aan mensen die in het dagelijks leven veranderingen in hun denkvermogen opmerken.

Gebruik van smartphones

Onlangs hebben onderzoekers van het Duitse Centrum voor Neurodegeneratieve Ziekten (DZNE) aangetoond dat geheugentests op smartphones en tablets subtiele cognitieve achteruitgang eerder kunnen detecteren dan traditionele neuropsychologische beoordelingen. Het onderzoek volgde 202 volwassenen in de leeftijd van 52 tot 85 jaar, waaronder 50 met milde cognitieve stoornissen (MCI), die thuis om de twee weken geheugentests aflegden met behulp van de neotivTrials-app. Dankzij frequente digitale beoordelingen konden onderzoekers cognitieve achteruitgang binnen enkele maanden vaststellen, in tegenstelling tot de veel langere tijd die bij conventionele tests nodig is.

De resultaten van de app kwamen nauw overeen met klinische gegevens die gedurende gemiddeld acht jaar waren verzameld, wat de betrouwbaarheid van digitale cognitieve biomarkers aantoont. Volgens de onderzoekers zou deze aanpak de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen dementie kunnen versnellen door sneller inzicht te bieden in het ziekteverloop, en zou dit uiteindelijk de routinematige klinische zorg kunnen ondersteunen door middel van gemakkelijke monitoring vanuit huis.