Slimme pleister monitort corona-patiënten

Nadat de slimme pleister door een verpleegkundige aangebracht is worden de patiëntgegevens eenmalig met een barcodescanner ingelezen. Die kunnen uitgelezen worden op een mobiel medisch apparaat, zoals bijvoorbeeld een smartphone die voorzien is van de bijbehorende app. Op die manier heeft een verpleegkundige de betreffende gegevens altijd binnen handbereik.

Slimme pleister positief ontvangen

De pleister voert elke twee minuten een meting uit en kan maximaal vijf dagen blijven zitten. De verzamelde resultaten kunnen zo een trend laten zien en verslechteringen in de gezondheidstoestand van de patiënt vroegtijdig signaleren. Dit biedt verpleegkundigen en artsen de kans tijdig in te grijpen, indien nodig. Het is ook mogelijk om alarmmeldingen te ontvangen wanneer vooraf ingestelde limieten overschreden worden.

Zowel verpleegkundigen als patiënten reageren positief op het gebruik van de slimme pleister. Voor patiënten geeft de wetenschap dat hun vitale functies continu gemeten en gemonitord worden een veilig gevoel. Dat is met name in deze tijd extra belangrijk omdat patiënten de verpleegkundigen vanwege de beperkte contactmomenten minder vaak zien dan ze zouden willen. Daarnaast constateren verpleegkundigen dat de metingen van de slimme pleisters overeenkomen met de metingen die met hun eigen apparatuur uitgevoerd worden. “Dat betekent dat ik erop kan vertrouwen”, aldus een van de verpleegkundigen in het St. Antonius.

Idee bestond al langer

Het idee om met de slimme pleisters aan de slag te gaan stamt al van voor de tijd dat het coronavirus uitbrak. Het ziekenhuis had dan ook al enkele voorbereidingen getroffen hiervoor. De uitbraak van het coronavirus leidde ertoe dat het systeem versneld in gebruik genomen is.

Het is overigens niet voor het eerst dat de slimme pleister zijn intrede doet in de Nederlandse gezondheidszorg. Al was de hoofdreden voor het inzetten van deze pleisters een andere dan nu; het verlichten van de werkdruk van verplegend personeel. Eind vorig jaar startte het Rijnstate in Arnhem mede daarom met een pilot om de pleisters in te zetten voor het monitoren van patiënten die een operatieve maagverkleining ondergaan hadden.

Slimme pleisters in meer ziekenhuizen

Het Bravis ziekenhuis (Bergen op Zoom, Roosendaal) zette eind vorig jaar samen met EPD-leverancier ChipSoft (HiX) en health technologie-concern Philips slimme pleisters met sensors in als onderdeel van een rechtstreekse koppeling tussen patiëntmonitoring en het elektronische patiëntendossier. Het doel van de samenwerking is dat de koppeling de werklast voor verpleegkundigen verlicht zodat ze meer tijd aan de patiënt kunnen besteden.

Het Zwolse Isala stelde in dezelfde periode dat het onderzoek deed naar inzet van een slimme pleister die iedere twee minuten de hartslag, ademhaling en temperatuur meet van patiënten. Aan dit eerste onderzoek bij Isala naar deze slimme pleister deden in totaal 30 patiënten mee.

Andere vormen van continue monitoring via sensors die vitale functies meten, worden (inmiddels ook voor corona-patiënten) onder meer toegepast door het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Radboudumc in Nijmegen.