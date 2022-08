Corona drijft bezoek Thuisarts.nl naar nieuwe hoogten

Het bezoekersrecord, in één maand, voor Thuisarts.nl staat nog steeds op 7,4 miljoen en dateert van maart 2020. Dat was het moment dat de COVID-19 pandemie ook in Nederland losbarstte. Corona heeft er echter voor gezorgd dat het aantal mensen dat Thuisarts.nl raadpleegt sindsdien, na een stagnatie in de eerste helft van 2021, explosief bleef groeien. Dat bleek begin juli al uit onderzoek naar het gebruik van de site door het Nivel in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), UMC Groningen, Radboud UMC en Maastricht UMC+.

Corona nog altijd top onderwerp

In de eerste helft van 2022 was het top onderwerp waarvoor bezoekers Thuisarts.nl raadpleegden nog steeds corona, gevolgd door maagklachten, waterpokken, blaasontsteking en keelpijn. Ook de twee meest geraadpleegde situaties waren COVID-19 gerelateerd; ‘Ik heb corona en wil voorkomen dat anderen het ook krijgen’ en ‘Ik heb Corona’, zo meldt de NHG in een artikel.

Dit zorgt er ook voor dat Thuisarts.nl steeds vaker uitgebreid wordt met informatie en adviezen over corona-gerelateerde onderwerpen, zoals langdurige corona klachten. Daarnaast is ook het aantal keuzekaarten, waarop in één oogopslag de kenmerken van verschillende behandelmethoden geraadpleegd kunnen worden, gegroeid. Die worden ontwikkeld door het NHG samen met medisch specialisten en patiëntenorganisaties. Dat zijn er inmiddels al zo’n 50.

In de twee pandemiejaren (2020-2021) werd minder vaak gezocht naar onderwerpen gerelateerd aan (de gevolgen van) infectieziekten, zoals krentenbaard, gordelroos, diarree en waterpokken. Onderzoekers weten dit onder andere aan de lockdowns en contact beperkende maatregelen waardoor de verspreiding van deze infectieziektes afnamen.

Thuisarts.nl is een publieke website met informatie over aandoeningen en gezondheidsklachten. De site geeft daarnaast ook advies over wat zelf gedaan kan worden aan deze klachten en informatie over een gezonde leefstijl. De informatie wordt samengesteld door artsen en patiënten, gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen van huisartsen, medisch specialisten en GGZ-professionals.