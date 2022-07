Nivel: bezoek aan Thuisarts.nl blijft groeien

Tijdens de coronapandemie werd logischerwijze veel meer gezocht naar informatie over corona en corona(-achtige) klachten. Thuisarts.nl heeft in 2022 ook informatie toegevoegd over langdurige klachten na een corona-infectie. Er werd minder gezocht op andere infectieziekten. In de meeste gevallen werden de websitebezoekers goed geholpen met de beschikbare informatie.

Meer gebruik online informatie

Tijdens de coronapandemie is het gebruik van online gezondheidsinformatie in zijn algemeenheid toegenomen. Volgens de studie van Nivel houdt dit wellicht verband met het feit dat minder mensen naar de huisarts gingen in die periode, aldus een bericht op de website van het instituut.

Tijdens de eerste besmettingsgolf (week 8-15) van de coronapandemie in 2020 was er een bovengemiddelde en tijdelijke toename van het aantal bezoeken op Thuisarts.nl. Het ging daarbij vooral om corona-gerelateerde zoekopdrachten. In dezelfde periode een jaar later werd minder vaak gezocht naar informatie over corona op Thuisarts.nl. Dit blijkt uit zowel de bezoekersdata van Thuisarts.nl, als uit vragenlijstonderzoek onder websitebezoekers.

Bezoekers van Thuisarts.nl zochten in de eerste twee coronajaren (2020-2021) minder vaak naar onderwerpen gerelateerd aan (de gevolgen van) infectieziekten, zoals krentenbaard, gordelroos, diarree en waterpokken, dan in 2019. Volgens de onderzoekers kan dit samenhangen met de lockdown-maatregelen. Afstand houden en geen of weinig sociaal contact vertaalde zich dan in een lagere overdracht van andere infectieziekten. Bezoekers zochten relatief vaker naar maagklachten, pijn op de borst, en schouderklachten.

Thuisarts.nl helpt meer mensen

Meer bezoekers van Thuisarts.nl gaven in 2021 aan dat zij de website kennen via hun eigen (huis)arts dan in 2020 het geval was: 43 respectievelijk 37 procent. Mensen werden in 2020 vooral tijdens een telefonisch contact met de huisarts of assistente doorverwezen naar de website; in 2021 tijdens een consult met de huisarts. 72 procent van de bezoekers gaf in 2020 te kennen dat zij geholpen waren met de informatie op de website, tegen 74 procent in 2021. Er wordt voortdurend informatie toegevoegd aan de website, in het eerste kwartaal van 2022 onder meer over langdurige coronaklachten.

Thuisarts.nl is een publiekswebsite met informatie over aandoeningen, gezondheidsklachten, advies over wat zelf gedaan kan worden aan deze klachten en informatie over een gezonde leefstijl. De informatie wordt samengesteld door artsen en patiënten en is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen van huisartsen (NHG), medisch specialisten (FMS) en GGZ-professionals (Akwa GGZ).

Het onderzoek van Nivel, NHG en de drie UMC’s maakt deel uit van het door ZonMw gesubsidieerde tweejarig project ‘Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsenzorg: lessen van de coronapandemie (COVID-GP project)’.De onderzoekers maakten gebruik van vragenlijstonderzoek onder bezoekers van de website Thuisarts.nl in het voorjaar van 2020 en 2021.