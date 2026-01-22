Deelnemers Health Impact Accelerator bereiden zich voor op finale

De Health Impact Accelerator van Zorginnovatie.nl staat deze maand in het teken van focus en voorbereiding. De deelnemende startups scherpen hun bedrijfsplannen aan en werken gericht toe naar hun pitch voor de finale op 26 januari. Tijdens die finale presenteren zij hun innovatie aan een deskundige jury. De winnaar wordt op 29 januari bekendgemaakt tijdens de ICT&health World Conference en ontvangt een geldprijs van €10.000.

Hieronder stellen we de deelnemende teams voor.

SimplyPill

SimplyPill richt zich op het terugdringen van therapieontrouw. Het bedrijf combineert een slimme medicijndispenser voor patiënten met heldere en direct toepasbare inzichten voor zorgprofessionals over medicijngebruik en welzijn.

Deze inzichten worden geïntegreerd in bestaande zorgsystemen en workflows. Daarmee wordt therapietrouw onderdeel van de dagelijkse klinische praktijk, in plaats van een losstaand aandachtspunt.

EW2Health

EW2Health werkt aan de transformatie van obesitaszorg met een schaalbaar digitaal platform dat GLP-1-programma’s ondersteunt in Nederland en Brazilië. Als B2B-gezondheidstechnologiebedrijf stelt EW2Health klinieken in staat om metabole zorg effectiever, efficiënter en meer gedifferentieerd aan te bieden.

Het platform combineert realtime glucosemonitoring, gedragsinzichten en metingen van spierkwaliteit, zoals VO₂max, om patiëntresultaten te optimaliseren. Door klinische processen te verbeteren, gepersonaliseerde behandelplannen te ondersteunen en langdurige betrokkenheid te versterken, helpt EW2Health zorgverleners bij het opschalen van programma’s die zowel klinisch impactvol als operationeel duurzaam zijn.

J58

J58 ontwikkelde de Ezer, een mechanische rolstoel met een unieke sta-functie. Dankzij slimme gasveren, afgestemd op het gewicht van de gebruiker, kunnen rolstoelgebruikers zelfstandig opstaan en zich vervolgens in staande positie voortbewegen.

De rolstoel is bovendien eenvoudig te demonteren en gemakkelijk mee te nemen. Daarmee onderscheidt het ontwerp zich nadrukkelijk van elektrische sta-rolstoelen.

Peracutus

Wereldwijd hebben naar schatting 35 tot 40 miljoen mensen een prothese nodig. Het aanmeten van een bovenbeenprothese is doorgaans een intensief proces, waarbij met gips meerdere metingen worden verricht.

Peracutus ontwikkelde hiervoor de Aqua Meth, een gepatenteerd en gevalideerd apparaat voor (segmentele) volumemeting met hoge nauwkeurigheid, waarbij ook de dwarsdoorsnede wordt bepaald. Met dit systeem kan snel een arm, hand, been of voet in kaart worden gebracht.

Bij het aanmeten van een bovenbeenprothese aan een beenstomp kan de Aqua Meth het gebruik van gips vervangen. Dat vereenvoudigt het proces aanzienlijk. Daarnaast worden met het apparaat ook toepassingen voor andere medische markten ontwikkeld.

Honeycomb

Honeycomb ondersteunt mensen bij het vinden van veilige, evidence-based digitale oplossingen voor geestelijke gezondheidszorg die aansluiten bij hun persoonlijke behoeften.

Het platform maakt gebruik van AI-agents die gebruikers stap voor stap begeleiden naar passende digitale zorgoplossingen. De technologie indexeert beschikbare digitale en technologiegebaseerde zorgtoepassingen en leidt de zorgvraag door naar aanbieders die veilige, evidence-based ondersteuning bieden.

Over de Health Impact Accelerator

De Health Impact Accelerator is een programma van Zorginnovatie.nl. Tijdens de Health Impact Accelerator worden deelnemers begeleid bij het opzetten van een onderbouwde businesscase rondom hun innovatie. Samen met coaches werken de teams aan hun waardepropositie, brengen zij relevante stakeholders in kaart en analyseren zij het concurrentielandschap.

Door gebruik te maken van de kennis en ervaring van ondernemers wordt de propositie verder aangescherpt. Tegelijkertijd houden de deelnemende teams elkaar kritisch doorlopend scherp op aannames en risico’s. Zo ontstaat een inhoudelijk stevig traject richting de finale.