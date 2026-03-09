Vijf miljoen voor innovatieprogramma Menopause Matters

Rond Internationale Vrouwendag (8 maart) zette Universiteit Twente een stap richting meer aandacht voor gelijke kansen in de gezondheidszorg. De universiteit speelt een rol in het nationale innovatieprogramma Menopause Matters, dat technologische oplossingen ontwikkelt voor vrouwen in de overgang. Die levensfase bleef lange tijd onderbelicht in onderzoek, zorg en technologische innovatie, terwijl ze een groot deel van het leven van vrouwen raakt. Voor het initiatief is vijf miljoen euro subsidie toegekend via Health~Holland.

Met dat budget willen de betrokken partijen nieuwe technologieën en kennis ontwikkelen die beter aansluiten bij de gezondheidsvragen rond de overgang. Het programma wordt gecoördineerd door het Erasmus MC en brengt een multidisciplinaire programmagroep samen met onder meer Universiteit Twente, Amsterdam UMC, investeringsfonds Borski Fund en platform Vuurvrouw.

Ongezien

Bijna 2 miljoen vrouwen in Nederland krijgen tijdens de overgang klachten die hun gezondheid en werk beïnvloeden. Toch is de overgang nog vaak een blinde vlek in de zorg en op de werkvloer, met verzuim en uitval tot gevolg. Daarom ontwikkelt Menopause Matters samenwerkingsprojecten tussen onderzoekers en bedrijven voor veelbelovende innovaties op het gebied van cardiovasculaire gezondheid, mentale klachten en bot- en spierproblematiek.

Voorbeelden van deze innovaties zijn nieuwe of vrouwspecifieke medische apparatuur, slimme (bio)sensoren, ‘hormoontrackers’, apps en zelfzorgtools. Deze ontwikkelingen zijn erg belangrijk omdat ze gezondheidsproblemen kunnen voorkomen, arbeidsparticipatie kunnen behouden en daarmee maatschappelijke en economische kosten kunnen verminderen.

Innovatiekloof

Internationale Vrouwendag staat wereldwijd in het teken van gelijke kansen. Toch zijn die kansen ook in de gezondheidszorg nog lang niet vanzelfsprekend. Ondanks dat vrouwen ongeveer de helft van de wereldbevolking vormen, gaat wereldwijd slechts 2 procent van de investeringen in medische technologie naar vrouwengezondheid. “Als technische universiteit zien wij het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan oplossingen voor gezondheidsthema’s die lange tijd onvoldoende aandacht hebben gekregen,” zegt dr. Anique Bellos-Grob, assistant professor en voorzitter van het programma ‘Technology for Women’s Health’ van het Technisch Medisch (TechMed) Centrum aan de Universiteit Twente.

Als voorbeelden noemt Bellos-Grob fysieke en mentale klachten rondom de menopauze, bekkenbodemproblematiek zoals verzakkingen en incontinentie, en optimalisatie van zorg rondom borstkanker. Professor Hanneke Takkenberg (Erasmus MC) zegt daarop dat het bundelen van kennis en expertise in een divers consortium zoals Menopause Matters hard nodig is om de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verkleinen. “Hierbij brengt het TechMed Centrum van de UT specifieke expertise in op het gebied van onder andere medische technologie, digitale zorg en ontwerpgericht onderzoek ten behoeve van vrouwengezondheid.”, aldus Takkenberg.

De Universiteit Twente biedt volgens eigen zeggen wereldwijd ook de enige minor op het gebied van multidisciplinair ontwerpen van technologie voor vrouwengezondheid aan. Studenten uit binnen- en buitenland kunnen zich inschrijven voor de volgende editie die start in november 2026.

Menopause Matters

Het samenwerkingsproject is mede gefinancierd door inzet van een PPS-subsidie die door Health~Holland is toegekend aan het programma Menopause Matters, voor de stimulering van publiek-private samenwerkingen. Health~Holland is het boegbeeld van de Nederlandse Topsector Life Sciences & Health (LSH).

Voor studenten die meer willen weten, wordt op dinsdag 24 maart 2026 van 10.00 tot 14.00 uur in het DesignLab een minorfair gehouden voor de minors van het eerste semester. Tijdens de bijeenkomst kunnen studenten informatie verzamelen en vragen stellen, onder meer over de minor ‘Technology for Women's Health in a Life Span Perspective’. Voor algemene vragen is het team bereikbaar via womenshealth@utwente.nl.

Begin dit jaar schreven we ook over hoe Sensire laat zien hoe zorgorganisaties hun vitaliteitsbeleid kunnen versterken door ook aandacht te hebben voor hormonale gezondheid. Zo introduceert de organisatie, in samenwerking met Bettr Health Technology en overgangsconsulenten van Zus&Zorg, de emmii-app voor vrouwelijke medewerkers tussen de 40 en 60 jaar. Met deze stap wil Sensire de overgang bespreekbaar maken en medewerkers beter ondersteunen bij klachten die invloed kunnen hebben op welzijn, functioneren en duurzame inzetbaarheid.