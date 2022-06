Diakonessenhuis werkt aan minder onnodige controlebezoeken

Elke week komen zo’n 60 patiënten naar het Diakonessenhuis vanwege een kneuzing of breuk waarvoor geen gips nodig is. Tot nu moesten deze patiënten na een week voor controle terug naar het ziekenhuis. Daar bleek vrijwel altijd dat het herstel voorspoedig verliep. Daarmee waren fysieke controlebezoeken meestal een verplichte, maar overbodige handeling.

Onnodige controlebezoeken terugdringen

Met de Virtual Fracture Care app kunnen deze patiënten voortaan thuis herstellen en hoeven zij, als zich verder geen complicaties of andere onvoorziene omstandigheden voordoen, niet meer naar het ziekenhuis te reizen. “Dat scheelt onnodige controlebezoeken in het ziekenhuis en dus tijd, reiskosten en vrije dagen voor de patiënt. Voor ons ziekenhuis betekent dit dat we meer ruimte hebben voor behandeling en controle bij andere patiënten”, vertelt SEH-arts David Baden van het Diakonessenhuis.

Patiënten die thuis herstellen hebben uiteraard wel behoefte aan de juiste begeleiding en ondersteuning. Dat is precies waar de Virtual Fracture Care app in voorziet. Patiënten krijgen nadat ze op de SEH behandeld zijn een duidelijke uitleg over de werking van de Virtual Fracture Care methode. Om te beginnen wordt het letsel niet met gips maar met een brace of verband behandeld. Middelen die zij na het herstel thuis zelf makkelijk kunnen verwijderen.

In de app vinden zij informatie over het letsel, instructievideo’s en oefeningen. Daarnaast is van elk letsel een folder met daarin extra informatie beschikbaar. Patiënten die tijdens het herstel toch nog vragen hebben, kunnen daarvoor bellen met de Breuklijn. Daar worden zij door specialisten van de Gipskamer telefonisch geholpen. Uiteraard is een fysieke controleafspraak, als dat nodig blijkt, ook nog altijd een optie.

Positieve ervaringen

Door de ziekenhuizen die de Virtual Fracture Care app al langere tijd inzetten worden overwegend positieve ervaringen over de methode gedeeld. De afgelopen maanden startten onder andere het Nij Smellinghe en Gelre Ziekenhuizen ook met deze methode.

“Het werkt erg fijn. Hierdoor garanderen we niet alleen binnen ons ziekenhuis, maar ook daarbuiten dezelfde zorg en behandeling voor patiënten. De aangesloten ziekenhuizen kijken regelmatig met elkaar of en hoe de app en de behandeling eromheen nog beter kan. Zo blijf je kwaliteit garanderen”, aldus gipsverbandmeester Dies den Outer.

Voor het Diakonessenhuis is de lancering van de Virtual Fracture Care methode een volgende stap in de ambitie om zorg zo veel mogelijk dichtbij de patiënt te leveren. Onder het motto: thuis als het kan, naar het ziekenhuis als het moet.