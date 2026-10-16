Digitaal vaardiger worden begint bij de vragen van medewerkers

Welke AI-tools mag je gebruiken? Hoe ga je veilig om met gegevens? En wat betekent AI voor je werk? Nu digitalisering, zorgtechnologie en AI steeds meer onderdeel worden van de dagelijkse zorgpraktijk, groeit de behoefte aan uitleg en ondersteuning bij dit soort vragen. Bij gehandicaptenzorgorganisatie Gemivahelpen coaches Digitale Zorg Tonja van Namen en Elise Bloemendaal om die behoefte te vertalen naar concrete stappen.

De coaches kennen de werkvloer uit eigen ervaring op de werkvloer. In hun huidige rol begeleiden zij collega’s bij digitale ontwikkelingen. Vooral de opkomst van AI-toepassingen zorgde voor veel vragen. Tijdens spreekuren, op locaties en in gesprekken met leidinggevenden merkten zij dat medewerkers al met AI experimenteerden, terwijl duidelijke richtlijnen nog ontbraken. Sommigen aarzelden daardoor om ermee aan de slag te gaan.



“Medewerkers wilden graag weten welke tools beschikbaar zijn, waar zij die kunnen vinden en hoe zij die op een veilige en passende manier kunnen gebruiken in hun dagelijkse werk”, vertelt Elise in ICT&health 5.

Medewerkers betrekken

Om beter te begrijpen wat collega’s nodig hadden, stimuleerden de coaches deelname aan het landelijke onderzoek naar AI-geletterdheid in de zorg. Ze benaderden leidinggevenden persoonlijk en vroegen om medewerkers uit verschillende functies te betrekken, ook degenen die minder met technologie bezig zijn. Bijna 400 Gemiva-medewerkers vulden de vragenlijst in.



De resultaten bevestigden de behoefte aan visie, beleid en praktische handvatten. Naast belangstelling waren er zorgen, bijvoorbeeld over de vraag of AI werk zou overnemen. Juist die twijfels vond Tonja waardevol: “Dan weet je wat je moet uitleggen en waar je drempels moet wegnemen.”

Passende ondersteuning

De coaches presenteerden de bevindingen aan de AI-commissie van Gemiva. Inmiddels worden AI-gerichte digitips ontwikkeld en krijgt het onderwerp een vaste plek in de kwartaalcommunicatie. Ook werkt de organisatie aan een e-learning over AI-geletterdheid. De voorkeuren van medewerkers vormen daarbij belangrijke input: de één wil een praktische handleiding, de ander leert liever via uitleg van bekende collega’s.



De behoefte aan ondersteuning speelt breder. In onderzoek van ZorgfocuZ onder 4.809 zorgmedewerkers gaf 76 procent aan nog geen scholing in AI-geletterdheid te hebben gevolgd. Tegelijkertijd heeft negen op de tien er vertrouwen in dat zij met nieuwe AI-toepassingen kunnen leren werken. Medewerkers zoeken vooral duidelijkheid over toegestane tools, veilig gegevensgebruik en het kritisch beoordelen van AI-uitkomsten.



Mede op basis van deze uitkomsten wordt nu gewerkt aan een zorgbreed Platform AI-geletterd. Het doel van het platform is om kennis, ervaringen, leermiddelen en al ontwikkelde tools breed (gratis) toegankelijk te maken. Zo hoeven zorgorganisaties niet afzonderlijk het wiel uit te vinden en kunnen zij voortbouwen op wat elders in de zorg al is ontwikkeld.

Lees het volledige artikel in editie 5 van ICT&health, die op 23 oktober verschijnt.