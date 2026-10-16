Brightlands Health Campus krijgt impuls van 116 miljoen euro

De Brightlands Health Campus in Maastricht krijgt een investering van 116 miljoen euro. Gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht, MUMC+ en de provincie Limburg willen daarmee Randwyck ontwikkelen tot een groenere en aantrekkelijkere plek voor zorginnovatie en bedrijven. De ambitie is dat de campus uitgroeit tot de tweede economische motor van Zuid-Limburg. Na jaren van overleg is er nu overeenstemming over de investering.

De gemeente Maastricht investeert 33 miljoen euro in de ontwikkeling van het gebied. MUMC+ draagt 30 miljoen euro bij en Universiteit Maastricht 29 miljoen euro. De provincie Limburg neemt de resterende 24 miljoen euro voor haar rekening. De plannen voor een opwaardering van Randwyck en de Brightlands Health Campus liggen al enkele jaren op tafel. De betrokken partijen willen het gebied aantrekkelijker maken voor nieuwe bedrijven. Een belangrijk onderdeel daarvan is de herinrichting van de openbare ruimte.

Drie deelgebieden

Volgens de planontwikkelaars is Randwyck momenteel te versteend en te veel gericht op autoverkeer. Dat moet de komende jaren veranderen. Begin 2027 wordt de Groene Loper volgens de plannen doorgetrokken tot aan het ziekenhuis. Ook komen er twee parkeerlocaties bij de afrit van de A2. Auto’s moeten daardoor vooral aan de randen van het gebied worden geparkeerd. Daarnaast voorzien de plannen in meer groen en ruimte voor fietsers en voetgangers. Bij de ingang van het ziekenhuis moet een centraal park komen. Op de plek van de huidige tijdelijke studentenwoningen is op termijn nieuwbouw voorzien voor research- en developmentbedrijven.

Daarmee moet Randwyck volgens de initiatiefnemers een levendiger karakter krijgen. Het gebied bestaat in de plannen uit drie deelgebieden: Campus Hart, Campus Poort en het Einstein Kwartier. In het noordelijke deel is ook ruimte voorzien voor woningen. Hoeveel woningen er komen, is nog niet bekend. Volgens de planontwikkelaars moet bij de verdere ontwikkeling voldoende ruimte blijven voor de bedrijven die er al gevestigd zijn.

Versterken regionale economie

De herontwikkeling moet niet alleen het gebied aantrekkelijker maken, maar ook de regionale economie versterken. Volgens de betrokken partijen blijft momenteel ongeveer 16 procent van de studenten na hun studie in de regio. Als dat aandeel stijgt naar 25 tot 30 procent, zou dat een aanzienlijke economische impuls kunnen opleveren.

De twee onderzoeksbureaus Roland Berger en Strategy& berekenden vorig jaar dat de ontwikkeling van Randwyck mogelijk 2.500 extra banen kan opleveren. Voor heel Maastricht zou de groei volgens de betrokken adviseurs uiteindelijk kunnen oplopen tot 10.000 banen, onder meer door uitbreiding bij toeleveranciers en productiebedrijven. Voor de komende vijf jaar hebben de gemeente, Universiteit Maastricht, MUMC+ en de provincie een concreter doel: 250 tot 300 directe nieuwe banen en daarnaast 1.000 tot 1.200 indirecte banen.

Ondernemingen buiten regio

Ook de strategie om die groei te realiseren verandert. Waar voorheen vooral werd ingezet op uitbreiding van bestaande bedrijven, willen de betrokken partijen nu nadrukkelijker ondernemingen van buiten de regio aantrekken. Volgens gemeentelijk projectleider Wouter Hankel komt er daarvoor een nieuw team van tien medewerkers dat bedrijven moet werven.

De aandacht gaat uit naar sectoren waarin Randwyck al sterk is, zoals diagnostiek, implantaten en Path Finder, onderdeel van het Einstein Project. Voor de ontwikkeling van deze Innovation Spaces investeren de drie partners en de provincie de komende vijf jaar elk 5,6 miljoen euro. Samen gaat het om 22,4 miljoen euro.

Aanvullende investeringen

Ook het Rijk draagt bij aan de ontwikkeling van Randwyck. Het stelt 19 miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van de A2-afrit en nog eens 25 miljoen euro voor Path Finder. Wethouder Hubert Mackus beschouwt deze bedragen als aanvullende investeringen die kunnen worden opgeteld bij de eerder aangekondigde 116 miljoen euro. Mackus plaatst de ontwikkeling in het bredere economische perspectief van Zuid-Limburg. Chemelot is volgens hem een belangrijke economische motor voor de regio, maar brengt ook risico’s met zich mee. Met Randwyck moet een tweede economische motor ontstaan die de regionale economie verder kan versterken.

De gemeente wil bovendien meer zeggenschap krijgen over de campus. Het streven is om binnen vijf jaar aandeelhouder te worden van Brightlands Campus. Dat is volgens Mackus op dit moment ingewikkeld, onder meer vanwege patenten en de aandelenbelangen in Mosa Meat die daarvoor mogelijk moeten worden overgenomen.

Acquisitiefonds

Daarnaast staat in de gemeentelijke begroting een voorstel voor een acquisitiefonds van 20 miljoen euro, waarvan ook Randwyck zou kunnen profiteren. De gemeente wil met de gemeenteraad bespreken of het fonds kan worden ingezet om rechtstreeks deel te nemen in afzonderlijke bedrijven. Dat zou betekenen dat de gemeente niet alleen de ontwikkeling van het gebied faciliteert, maar ook financieel betrokken raakt bij ondernemingen die er gevestigd zijn. Volgens Mackus kan die aanpak nodig zijn om de beoogde economische groei te realiseren.

Mocht Randwyck op termijn vol raken, dan kijkt Maastricht naar uitbreidingsmogelijkheden ten zuiden van de Oeslingerbaan, waar onder meer bedrijventerrein Heugem en de autoboulevard liggen. De gemeente kijkt daarbij ook naar de toekomstige functie van de autoboulevard en de mogelijkheden om het gebied op langere termijn verder te ontwikkelen.

Brightlands Maastricht Health Campus huisvest al bedrijven en onderzoeksinitiatieven op het gebied van gezondheidsinnovatie. Eerder schreven wij al over Limburgse innovaties die op de campus ontstaan en hun weg naar de praktijk en de markt vinden.