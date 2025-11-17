Draadloze couveuse maakt veilige zorg op afstand mogelijk

Een nieuwe draagbare, draadloze couveuse kan de zorg voor te vroeg geboren baby’s ingrijpend veranderen. De innovatie, maakt het mogelijk om baby’s op afstand te monitoren en de omgeving automatisch te regelen, tot op 30 meter afstand.

Wereldwijd worden jaarlijks zo’n 15 miljoen baby’s te vroeg geboren. Dat wil zeggen vóór de 37e week van de zwangerschap. Hun lichaam is vaak nog niet in staat om temperatuur, vochtigheid en zuurstofgehalte goed te reguleren. Traditionele couveuses bieden weliswaar bescherming, maar vereisen voortdurende handmatige controle. Een storing in temperatuur- of vochtregeling kan ernstige complicaties of zelfs sterfte veroorzaken.

Draadloze couveuse

De nieuwe couveuse brengt daar verandering in. Het systeem bevat een verwarmingselement, ventilator, temperatuur- en vochtigheidssensoren en zelfs UV-lichttherapie tegen geelzucht. Alles wordt aangestuurd via een Arduino UNO-microcontroller, die gekoppeld is aan een speciale Android-app. Verpleegkundigen kunnen hiermee alle parameters op afstand volgen en aanpassen, zonder fysiek bij de couveuse aanwezig te zijn. Zo kunnen zij meerdere baby’s tegelijkertijd monitoren en daalt het risico op menselijke fouten aanzienlijk.

Het systeem werd met succes getest in dertig simulaties, waarbij de betrouwbaarheid en stabiliteit statistisch werden bevestigd. Dankzij de draadloze verbinding kunnen zorgverleners bovendien snel reageren op afwijkingen in temperatuur of luchtvochtigheid. Allemaal cruciale factoren bij pasgeborenen met een instabiele gezondheid.

De onderzoekers benadrukken dat de couveuse vooral waardevol kan zijn in ziekenhuizen met beperkte middelen of een hoge werkdruk. In dergelijke omgevingen vergt traditionele neonatale zorg intensieve aandacht, wat de kans op overbelasting vergroot. De combinatie van betaalbaarheid, mobiliteit en slimme automatisering kan niet alleen de overlevingskansen van premature baby’s verbeteren, maar ook de druk op het zorgpersoneel verminderen.

Doorontwikkeling

De volgende stap voor het onderzoeksteam is om de technologie verder te ontwikkelen, zodat meerdere couveuses vanuit één apparaat kunnen worden beheerd, en mogelijk zelfs op grotere afstand, tot wel 100 kilometer.

Met deze innovatie zet de medische technologie een belangrijke stap richting slimmere, veiligere en efficiëntere neonatale zorg, waarin technologie en menselijke expertise elkaar versterken. De draadloze couveuse is onlangs beschreven in het International Journal of Medical Engineering and Informatics.

Primeur in Nederland

Begin vorig jaar was het Máxima MC naar eigen zeggen al het eerste ziekenhuis ter wereld waar de vitale functies van premature baby’s volledig draadloos gemonitord werden. Dat gebeurde met behulp van de Bambi Belt. Dit is een innovatieve siliconenband die de traditionele elektroden op het borstkastje van baby’s vervangt en gebruik maakt van dEMG-technologie om hartslag, hartritme en ademhalingsstilstand (apneu) te detecteren.

De Bambi Belt wordt onder de ribbenkast geplaatst en stuurt gegevens draadloos naar het NICU-monitoringsysteem via de Bambi Bridge en Bambi Monitor. Dit vergemakkelijkt de zorg en verkleint het risico op huidirritatie of wondjes bij de kwetsbare baby’s. Een ander groot voordeel is dat baby’s niet langer vastzitten aan kabels, waardoor ouders hun kind gemakkelijker kunnen vasthouden. Dat bevordert niet alleen ouder-kindbinding, maar ook het herstel van de baby. De technologie kan zowel op de NICU als op reguliere afdelingen worden ingezet.