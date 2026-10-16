Europees onderzoek wil achteruitgang bij hartpatiënten voorkomen

Het Europese EXIT-CVD-consortium start een vijfjarig onderzoeksprogramma naar hart- en vaatziekten. 42 publieke en private partners uit 17 landen voeren 22 klinische studies uit bij meer dan 14.000 patiënten. Deze maand starten de eerste patiënten met deelname aan het onderzoek. Het project moet achteruitgang bij hartpatiënten eerder voorkomen of afremmen, door ziekte eerder op te sporen, behandelingen te personaliseren en interventies te ontwikkelen voor verschillende momenten in het cardiovasculaire zorgtraject in heel Europa.

Meer dan 60 miljoen mensen in de Europese Unie leven met een hart- en vaatziekte. Volgens het EXIT-CVD-consortium kunnen deze aandoeningen zich zonder vroege opsporing, tijdige diagnose en passende behandeling geleidelijk ontwikkelen van risicofactoren naar een vastgestelde ziekte en uiteindelijk naar cardiovasculaire gebeurtenissen. EXIT-CVD wil daarom op drie momenten in het ziekteproces ingrijpen: voordat de ziekte ontstaat, tijdens de ontwikkeling ervan en wanneer sprake is van een gevorderde aandoening.

Drie momenten

Het eerste moment, early exit, draait om het voorkomen van ziekte en vroege opsporing. Digitale monitoring speelt hierbij een belangrijke rol. Bij mid exit ligt de nadruk op het terugdringen van ziekteprogressie. Onderzoekers kijken onder meer naar gepersonaliseerde risicobeoordeling en gerichte interventies. Late exit richt zich op patiënten met een gevorderde aandoening. Geavanceerde therapieën moeten daar ondersteuning bieden bij herstel en verdere achteruitgang helpen voorkomen.

De aanpak combineert diagnostiek, digitale hulpmiddelen en therapeutische toepassingen. Het consortium wil daarmee strategieën ontwikkelen die op basis van wetenschappelijk bewijs binnen verschillende Europese zorgsystemen kunnen worden toegepast.

22 klinische studies

De eerste van de 22 klinische studies start deze maand. In totaal worden meer dan 14.000 patiënten bij het onderzoek betrokken. In de CARDIO-CAM-studie wordt een op video gebaseerd monitoringsysteem in het ziekenhuis onderzocht. Het systeem legt continu cardiorespiratoire signalen en relevante klinische context vast.

De LEADER-PAD-studie richt zich op spectrale CT voor vroege opsporing, risicostratificatie en gepersonaliseerde zorgtrajecten. Daarbij worden asymptomatische patiënten en patiënten met symptomen met een laag risico onderzocht.

De REMODEL-HF-studie onderzoekt op afstand de monitoring van patiënten met hartfalen. Het gaat om een multinationale gerandomiseerde studie bij patiënten die recent vanwege hartfalen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Onderzocht wordt of de aanpak de uitkomsten kan verbeteren en de behandeling volgens de geldende richtlijnen kan optimaliseren.

In de GUIDANCE-PCCT-studie worden PCI-behandelingen onderzocht die met photon-counting CT worden gestuurd. De resultaten worden vergeleken met PCI die met standaardangiografie wordt uitgevoerd.

De NOTIFY-2-studie onderzoekt AI-gestuurde algoritmen voor beeld- en ECG-analyse bij infiltratieve cardiomyopathieën. Het doel is de vroege diagnose van linkerventrikelhypertrofie te verbeteren en het risico op onderliggende aandoeningen beter te kunnen inschatten.

Technologie toegankelijker maken

Binnen EXIT-CVD is ook aandacht voor verschillen in toegang tot zorg en technologie. Nieuwe diagnostiek en digitale hulpmiddelen bereiken volgens het consortium vaak eerst bevolkingsgroepen met voldoende middelen. Daardoor kunnen verschillen in toegang en gezondheidsuitkomsten verder toenemen.

Het project wil daarom principes uit de implementatiewetenschap en ‘equity-by-design’ toepassen. De oplossingen moeten schaalbaar, duurzaam en toegankelijk zijn voor relevante bevolkingsgroepen, waaronder groepen die historisch gezien onvoldoende toegang tot zorg hebben gehad. Een digitaal dataplatform dat voldoet aan de FAIR-principes en aansluit bij de European Health Data Space (EHDS) moet de integratie en evaluatie van de innovaties ondersteunen. Ook moet het bijdragen aan toepassing ervan in de dagelijkse praktijk.

42 partners uit 17 landen

EXIT-CVD is een publiek-private samenwerking met 42 partners uit 17 landen. Het consortium wordt geleid door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Philips. Aan het project doen klinische en academische instellingen, technologie- en farmaceutische bedrijven, zorgconsultants, een patiëntenorganisatie en de European Society of Cardiology mee.

Nederland wordt onder meer vertegenwoordigd door UMC Utrecht, UMC Groningen en de Technische Universiteit Eindhoven. Tot de internationale partners behoren organisaties uit Spanje, Italië, Zwitserland, België, Polen, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Finland.

Onder de industriële partners bevinden zich onder meer Philips, GE Healthcare, Siemens Healthineers, Medtronic, Huawei, AstraZeneca, Novartis, Sanofi en Johnson & Johnson MedTech Heart Recovery. Het project heeft een totaalbudget van 27,6 miljoen euro en wordt mede gefinancierd door het Innovative Health Initiative (IHI) van de Europese Unie en industriële partners.

COMBINE-CT-project

De inzet van AI en geavanceerde beeldvorming binnen cardiovasculaire zorg is ook onderwerp van het Europese COMBINE-CT-project, waarover we eind augustus schreven. Daarin worden CT-beeldvorming, AI en interventionele technieken gecombineerd en klinisch gevalideerd voor een geïntegreerd zorgpad bij patiënten met coronairlijden. Net als EXIT-CVD wordt het project mede gefinancierd vanuit het Innovative Health Initiative van de Europese Unie.