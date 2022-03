Nieuw en lichter exoskelet voor dwarslaesiepatiënten

Het Erasmus MC, Rijndam en de TU Delft werken samen aan de ontwikkeling van een extreem licht exoskelet, waarmee mensen met een dwarslaesie straks misschien weer kunnen lopen. Het eerste prototype heet ‘Cloudwalker’. Een prothese zoals een kunstbeen vervangt iets wat er niet meer is. Maar een orthese, ook wel ekoskelet, ondersteunt iets wat er nog wel is, maar niet meer (goed) functioneert zoals bij een dwarslaesie.

Een allereerste prototype van de orthese, Cloudwalker gedoopt, wordt op dit moment getest door gezonde collega’s en medestudenten van de ontwerpers. Die ontwerpers zijn Gerwin Smit, assistent professor Biomechanical Engineering van de TU Delft, Rutger Osterthun, revalidatiearts in Rijndam en onderzoeker in het Erasmus MC en TU-masterstudent Thomas van Hengel. De Cloudwalker is een mooi voorbeeld van hoe medische en technische experts bij elkaar worden gebracht.

Betaalbaar en gebruiksvriendelijk exoskelet

Het doel van de ontwerpers is om een exoskelet te ontwikkelen waarin mensen met een dwarslaesie kunnen lopen. Het moet tevens licht zijn, gebruiksvriendelijk en betaalbaar. De bestaande exoskeletten zijn gemotoriseerd en zwaar en wegen soms wel 25 kilo. Een cliënt wordt er min of meer in voortbewogen. De Cloudwalker gaat daarentegen maar 6 à 7 kilo wegen. Thomas van Hengel: “Verschil met de bestaande exoskeletten is dat de Cloudwalker gebruik maakt van trekveren. De energie die door de trekveren wordt opgeslagen en teruggeleverd, werkt als een omgekeerde pendule. De gebruiker brengt de veren en daarmee de benen op eigen kracht in beweging door met de romp naar achteren te bewegen.”

Trainingsinstrument revalidatie

Het voortbewegen met de Cloudwalker lijkt wel een beetje op steltlopen. Over een jaar of twee moet de Cloudwalker ingezet kunnen worden als trainingsinstrument voor de revalidatiegeneeskunde. Later kan hij misschien worden gebruikt voor thuisgebruik voor patiënten met een dwarslaesie. Daarvoor is wel nog wat werk aan de winkel omdat je nu bijvoorbeeld nog niet kunt gaan zitten of opstaan met de Cloudwalker. Maar ook als trainingsdevice is de Cloudwalker al waardevol, weet Osterthun als revalidatiearts. “Voor mensen met een dwarslaesie is het belangrijk dat ze trainen in staande positie.”

Exoskelet helpt óók bij zwaar werk

De ‘traditionele exoskeletten’ met zware accu’s worden niet alleen ingezet om mensen met een dwarslaesie weer een ervaring van lopen te geven, maar ook gebruikt om mensen te ondersteunen bij zwaar werk. Dat kan in de industrie maar bijvoorbeeld ook in zorgcentra. Een goed voorbeeld vinden we bij zorgcentrum Hoogstaete, onderdeel van Zuyderland zorggroep, waar testen zijn geweest met een exoskelet. Niet door patiënten, maar door medewerkers met lage rugklachten. Het exoskelet helpt deze medewerkers bij het tillen, bukken en vervoeren van patiënten. De eerste ervaringen zijn positief.