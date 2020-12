Gebruik Prisma tegen onnodige doorverwijzingen in de lift

Het terugdringen van het aantal onnodige doorverwijzingen heeft meerdere voordelen. Ten eerste zorgt het voor een verlichting van de druk op de specialistische en spoedeisende zorg. Daarnaast hoeven patiënten minder vaak gebruik te maken van het eigen risico van hun zorgverzekering, dat immers niet geldt voor een bezoek aan de huisarts.

De Prisma-app en het platform is zo ingericht dat huisartsen zo gericht mogelijk geholpen worden. In een beveiligde omgeving krijgt de huisarts advies over casuïstiek door ziekenhuisspecialisten. “Zo wordt sneller bepaald of patiënten direct geholpen kunnen worden, of dat zij voor hun klacht echt bij het ziekenhuis moeten aankloppen”, aldus Paul Koning, orthopeed en oprichter van Prisma.

Eenderde minder doorverwijzingen

Het gebruik van Prisma kan bijna eenderde (30%) van de onnodige doorverwijzingen helpen voorkomen. Daarnaast zorgt het platform ervoor dat wanneer patiënten wel doorverwezen moeten worden, dat een stuk gerichter kan. Dat laatste blijkt uit reacties van huisartsen. De doorverwijzingen worden dankzij de beschikbare kennis en expertise in Prisma meer en beter onderbouwd.

“Je krijgt als huisarts vaak maar weinig met sommige ziektebeelden te maken. Dan helpt het enorm om directe toegang tot een netwerk aan artsen met verschillende specialisaties te hebben. Het zorgt voor zekerheid en vaak ook beter onderbouwde verwijsbrieven met meer relevante informatie over de patiënt en zijn ziektebeeld”, vertelt Koning.

“De eerste 4.000 consulten zijn onderzocht door een team van huisarts-onderzoeker Marco Blanker (UMCG). Hieruit blijkt dat zeker de helft van de casuïstiek die gepost is in Prisma, gaat over patiënten voor wie NHG-standaarden geen oplossing bieden. Zij zouden anders dus snel tussen wal en schip vallen. Hieruit blijkt dat Prisma ook echt bijdraagt aan de kwaliteit van de eerstelijnszorg”, legt Koning uit.

Snelle implementatie

Huisartsen die Prisma willen gebruiken kunnen dat binnen drie kwartier regelen. Eerst wordt in een 20 minuten durend webinar uitgelegd voor welke casuïstiek Prisma met name geschikt is en wat dit voor de huisartsen in de dagelijkse praktijk kan betekenen. Daarna volgt nog een instructie van maximaal 20 minuten waarna de huisarts direct aan de slag kan.

Prisma is 2 jaar geleden gestart. Na de pilotfase is het platform, samen met de app, bij een groeiend aantal huisartsengroepen in onze regio’s geïmplementeerd. Het platform beslaat inmiddels 36 specialismen. Meer dan 150 specialisten leveren in 20 multidisciplinaire teams input op meedenkconsulten die de inmiddels 500 deelnemende huisartsen aandragen. Circa 600 huisartsen hebben nu nog een meeleesversie. Prisma is onderdeel van Siilo, de grootste veilige messenger-service voor de zorg in Europa.