Hoe generatieve AI de administratieve last in ziekenhuizen verlicht

Ziekenhuizen kampen met een aanhoudend probleem: het invullen van kwaliteitsregistraties zoals DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) slokt kostbare tijd op van artsen en verpleegkundigen. Elke minuut die naar administratie gaat, is een minuut minder voor directe patiëntenzorg. Tijdens de recente SAS Hackathon presenteerde het team Medicine4Audit een oplossing die deze uitdaging aanpakt.

Het Medicine4Audit-team bestond uit afgevaardigden van vier zorginstellingen: Treant, CuraMare, Flevoziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Samen ontwikkelden ze een aanpak om de administratieve druk in ziekenhuizen drastisch te verminderen – een krachtig voorbeeld van co-creatie in de zorg.

Waarom is dit belangrijk?

Zorgprofessionals besteden nog steeds een groot deel van hun tijd aan administratie – soms wel een kwart van hun werkweek. Het team Medicine4Audit wil dat veranderen. Met SAS Decision Manager en een Large Language Model bouwden ze een intelligente flow die automatisch auditvragen beantwoordt op basis van documenten uit het patiëntdossier en de antwoorden presenteert in één overzichtelijk dashboard. Minder handmatig werk, meer tijd voor zorg. Bijkomend voordeel is dat alle communicatie met het LLM uitsluitend plaatsvindt binnen de ziekenhuisomgeving.

Van handmatig naar slim

Traditioneel worden DICA-formulieren grotendeels handmatig gevuld met gegevens uit het EPD. Dat is niet alleen tijdrovend, maar ook foutgevoelig. Medicine4Audit zet hier een revolutionaire stap: een LLM-gebaseerde extractiepipeline die automatisch relevante informatie uit klinische teksten haalt en de vragen beantwoordt. De Large Language Models (GenAI) worden verwerkt in Intelligent Decisioning dat onderdeel is van SAS Viya, waardoor het proces niet alleen sneller, maar ook consistenter wordt.

Hoe werkt het?

Open tekstvelden, zoals gespreksverslagen en operatieverslagen, uit het EPD vormen de input. Via interne API-calls communiceert het systeem met een Large Language Model (LLM) dat de context begrijpt en antwoorden genereert op de vragen in de DICA-formulieren. De resultaten worden overzichtelijk gepresenteerd in een dashboard in SAS Visual Analytics. Geen eindeloze handmatige invoer meer, maar een geautomatiseerde workflow die naadloos aansluit op bestaande processen.

Impact op de zorg

De voordelen zijn duidelijk:

Efficiëntie: Verpleegkundig specialisten besparen uren per week.

Verpleegkundig specialisten besparen uren per week. Betere datakwaliteit: Minder menselijke fouten, meer uniformiteit.

Minder menselijke fouten, meer uniformiteit. Schaalbaarheid: Het concept is eenvoudig toepasbaar op andere registraties en ziekenhuizen.

De administratieve druk in de zorg is een van de grootste frustraties voor professionals. Medicine4Audit laat zien hoe AI niet alleen innovatief, maar ook praktisch kan zijn. Door slimme technologie in te zetten, komt er meer tijd vrij voor wat echt telt: de patiënt.

Meer weten? Lees hier de volledige case.