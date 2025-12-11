EU en Canada versterken digitale alliantie

Tijdens de recente top in St. John’s hebben de Europese Unie en Canada hun strategische partnerschap ingrijpend verdiept. Waar defensie, wereldpolitiek en klimaat een belangrijke plaats innemen, vormt vooral digitale samenwerking een van de meest bepalende pijlers voor de komende jaren.

Met het nieuwe EU-Canada Digital Partnership leggen beide partijen een fundament voor een veilige, betrouwbare en mensgerichte digitale toekomst. Waarbij er een bijzondere aandacht is voor kunstmatige intelligentie (AI), digitale identiteitsoplossingen, platformverantwoordelijkheid, cybersecurity en internationale datastromen.

Deze samenwerking markeert een duidelijke stap richting een gezamenlijke digitale markt, waarin innovatie ruimte krijgt binnen strikte kaders voor veiligheid, privacy en transparantie. Voor de zorgsector, waar interoperabiliteit, datatoegang en verantwoorde inzet van AI steeds belangrijker worden, heeft deze overeenkomst verstrekkende implicaties.

Digitale transformatie structurele pijler

Met de lancering van het Digital Partnership erkennen Canada en de EU dat digitale technologie een centrale rol speelt in economische groei, maatschappelijke weerbaarheid en hoogwaardige publieke dienstverlening, inclusief gezondheidszorg. Het partnerschap richt zich op:

AI-governance en risicobeheer

Digitale identiteit en digitale credentials

Platformaccountability

Cybersecurity en veilige digitale infrastructuur

Internationale datastromen met betrouwbare waarborgen

Samenwerking op kwantumtechnologie en secure connectivity

De samenwerking is niet alleen technologisch van aard, maar beide partijen willen wereldwijd standaarden zetten voor een veilige, ethische en toekomstbestendige inzet van digitale technologie.

Verantwoorde implementatie AI

Canada en de EU behoren tot de meest vooruitstrevende regio’s ter wereld op het gebied van AI-regulering. De EU staat op het punt de AI Act volledig te implementeren; Canada werkt aan vergelijkbare regelgeving (zoals de Artificial Intelligence and Data Act). In de nieuwe alliantie spreken beide blokken af om hun benaderingen op elkaar af te stemmen. Daarbij ligt de focus op de volgende gebieden.

Interoperabele AI-regelgeving Beide partijen willen voorkomen dat bedrijven moeten voldoen aan twee volledig gescheiden stelsels. Dat is cruciaal voor sectoren zoals e-health, waar AI-diensten internationaal worden ontwikkeld en uitgerold.

Risicogebaseerde aanpak

Centraal staat een model waarbij niet de technologie, maar het risico voor burgers en maatschappij bepalend is voor de verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan bias en discriminatie in algoritmen, risico’s voor patiëntveiligheid, transparantie over datagebruik en de veiligheid van kritieke infrastructuren.

Transparantie en mensgerichte AI

De partners benadrukken dat AI nooit autonomie van de mens mag ondermijnen. Een visie die sterk aansluit bij Europese waarden en groeiend draagvlak krijgt in Canada. Menselijke controle, uitlegbare AI en robuuste auditmechanismen worden kernonderdelen van het beleid.

Een veilig internationaal AI-ecosysteem

Beide partijen gebruiken bestaande platforms zoals de G7 Hiroshima AI Process en de Global Partnership on AI om mondiale normen te bevorderen. Voor de zorgsector betekent dit dat AI-toepassingen, bijvoorbeeld in diagnostiek, triage, monitoring of administratieve automatisering, op termijn onder vrijwel dezelfde kaders vallen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Dat bevordert innovatie én verhoogt veiligheid.

Digitale identiteit

De EU werkt aan de European Digital Identity Wallet, waarin burgers persoonlijke gegevens, diploma’s, gezondheidsinformatie of betaalgegevens kunnen beheren en veilig delen. Canada werkt aan vergelijkbare initiatieven. Beide partijen zien ook hier kansen, onder andere op het gebed van interoperabele digitale wallets, het beter beveiliging van identificatieprocessen. lagere administratielast in publieke dienstverlening en veilig hergebruik van persoonsgegevens met volledige controle voor de burger.

Voor de gezondheidszorg in het bijzonder betekent dit onder andere:

Snellere verificatie van patiënten en zorgprofessionals,

Veilig delen van medische gegevens tussen landen,

Nieuwe mogelijkheden voor digitale zorgdiensten voor reizigers, expats of migranten,

Versterkte privacy-bescherming dankzij decentrale dataopslag.

Door gezamenlijk kaders te ontwikkelen kunnen misstanden zoals identiteitsfraude of ongewenste datakoppelingen beter worden voorkomen.

Cybersecurity

In een tijd waarin cyberdreigingen enorm toenemen, richten Canada en de EU zich op een gezamenlijke versterking van digitale weerbaarheid. Besloten is om fors te investeren in gezamenlijke standaarden voor cybersecurity in publieke en private sector en in veilige digitale verbindingen, zoals nieuwe trans-Atlantische dataroutes. Daarnaast wordt gewerkt aan een gezamenlijke respons op cyberaanvallen.

Voor zorginstellingen, die wereldwijd frequent doelwit zijn van cyberaanvallen, kan deze samenwerking leiden tot strengere standaarden, betere informatie-uitwisseling en een stabieler digitaal fundament.

Intensievere AI-samenwerking

Naast technologiebeleid kondigen de EU en Canada aan dat de onderhandelingen over Canadese deelname aan Horizon Europe zijn afgerond. Dit opent de deur naar intensievere samenwerking in AI-onderzoek, ontwikkeling van digitale zorgoplossingen, gezamenlijke projecten rond cybersecurity in de zorg en iinnovatie in medische data-uitwisseling en datastandaarden.

Voor AI-gedreven zorginnovatie, van diagnostische algoritmen tot digitale tweelingen, betekent dit toegang tot grotere datasets, sterkere consortia en sneller schaalbare oplossingen.

Concluderend verstevingen Europa en Canada met het EU-Canada Digital Partnership hun positie als wereldwijde voortrekkers in verantwoorde digitale innovatie. De samenwerking gaat verder dan technologische ontwikkeling: ze vormt een normerend antwoord op de vraag hoe samenlevingen digitale transformatie kunnen omarmen zonder de menselijke maat, veiligheid of democratische waarden te verliezen.

Voor sectoren zoals de gezondheidszorg, waar AI, interoperabiliteit, cybersecurity en digitale identiteit snel aan belang winnen, creëert dit partnerschap een solide kader voor internationale samenwerking en toekomstbestendige digitale zorg.