Hospicezorg benut real-world data voor continu leren en verbeteren

Met de landelijke beschikbaarheid van Sympal (Symptoomlast in de palliatieve fase) zet de hospicezorg een belangrijke stap richting datagedreven kwaliteitsverbetering. Het instrument maakt het voor hospices eenvoudiger om systematisch inzicht te krijgen in ervaren symptoomlast en deze inzichten te benutten voor betere zorg in de laatste levensfase, met oog voor zowel kwaliteit van leven van patiënten als duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals.

Sympal ontsluit real-world data via overzichtelijke dashboards die laten zien welke klachten en symptomen voorkomen bij opgenomen hospicepatiënten. Deze informatie ondersteunt teams bij het signaleren van aandachtspunten, het voeren van gerichte teamgesprekken en het onderbouwen van scholing en kwaliteitsinitiatieven.

Geen extra registratielast

De onderliggende infrastructuur is ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals uit het veld. Gegevens over symptoomlast worden automatisch ingelezen vanuit het patiëntendossier, zonder extra administratieve handelingen voor patiënten of zorgverleners. Via het Sympal-dashboard krijgen hospices direct toegang tot de data.

Met de afronding van de ontwikkelfase, mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II), is Sympal nu breed inzetbaar. Hospices die werken met Madenco eZorg kunnen zich direct aansluiten. Daarnaast verkent IKNL samen met Nedap de mogelijkheden om Sympal ook beschikbaar te maken voor organisaties die werken met Ons Nedap.

Praktische inzichten voor de zorgpraktijk

De dashboards leveren concrete en direct toepasbare inzichten op. Zo wordt zichtbaar hoe vaak bepaalde symptomen voorkomen en hoe ernstig deze worden ervaren. Een voorbeeld is slaapproblematiek: uit de data blijkt dat naasten de ernst hiervan vaak hoger inschatten dan patiënten zelf, terwijl zorgverleners deze juist lager beoordelen. Dit soort verschillen vormt een waardevolle basis voor reflectie en gezamenlijke besluitvorming.

Ook inzicht in de performance score bij opname wordt door hospices als zeer relevant ervaren. Deze informatie geeft een beter beeld van de functionele status van de hospicepopulatie en kan worden gebruikt in gesprekken met financiers en toezichthouders, zoals de NZa en zorgverzekeraars.

De eerste ervaringen laten zien dat Sympal bijdraagt aan meer overzicht, meer rust in het zorgproces en beter onderbouwde keuzes in de dagelijkse praktijk. Met de nieuwe, gebruiksvriendelijke en toekomstbestendige omgeving is het dashboard klaar voor opschaling en verdere doorontwikkeling – met als uiteindelijk doel een zo waardig mogelijke laatste levensfase voor iedere patiënt.

Interesse in deelname?

Hospices die werken met Madenco eZorg kunnen zich direct aansluiten bij Sympal. Organisaties die gebruikmaken van Ons Nedap en interesse hebben in toekomstige deelname, of hospices met een ander cliëntdossier die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen, worden uitgenodigd contact op te nemen. Voor meer informatie is Dana van Son, adviseur palliatieve zorg, het aanspreekpunt.

Meerwaarde real-world data

In 2023 bleek uit onderzoek dat het gebruik van real-world data het mogelijk maakt om al vóór afronding van gerandomiseerde klinische studies waardevolle inzichten te verkrijgen in de effectiviteit van behandelingen. Waar real-time data vooral draait om snelheid en directe beschikbaarheid, richt real-world data zich op representatieve gegevens uit de dagelijkse praktijk. Deze data, afkomstig uit onder meer registraties, sensoren en patiëntfeedback, ondersteunen een meer gepersonaliseerde en proactieve zorg.

In oncologisch onderzoek wordt real-world data bijvoorbeeld ingezet om nieuwe medicijnen te evalueren naast klinische trialresultaten. Zo werd data uit de Nederlandse Kankerregistratie gebruikt om de werking van Trastuzumab-Deruxtecan bij maagkanker te vergelijken met studieresultaten. De inzet van real-world en real-time data belooft snellere besluitvorming en betere patiëntuitkomsten, al blijven privacy en datamanagement belangrijke aandachtspunten.