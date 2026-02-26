TNO verbreedt strategie richting zorg

Met de start van een nieuwe strategische periode in 2026 zet TNO nadrukkelijker in op de zorgsector. De onderzoeksorganisatie werkte al aan innovaties voor een gezonde samenleving, maar verbreedt haar inzet nu gericht naar het zorgdomein. Doel: technologische oplossingen sneller toepasbaar en schaalbaar maken om de toenemende druk op de zorg het hoofd te bieden. De focus ligt op AI, arbeidsbesparing en implementatie.

De verbreding past volgens TNO bij de maatschappelijke opdracht om transities te versnellen. Vergrijzing, personeelstekorten en stijgende zorgkosten maken innovatie noodzakelijk. TNO wil daarbij niet alleen kennis ontwikkelen, maar deze ook vertalen naar concrete toepassingen, inclusief validatie en implementatie in de praktijk.



Arbeidsbesparende technologie speelt daarin een belangrijke rol, vertelt Marjoleine van der Zwan, managing director TNO Health & Work in editie 1, 2026 van ICT&health. Voorbeelden zijn medical wearables, digital biomarkers en slimme sensoren die zorg op afstand mogelijk maken, waardoor patiënten sneller thuis kunnen herstellen.



Van der Zwan: “Of denk aan de kansen van AI-toepassingen en robotisering. We ontwikkelen veilige en betrouwbare manieren om AI in te zetten, zodat ziektes eerder worden herkend, patiëntenzorg verbetert en mensen meer grip krijgen op hun gezondheid. Het doel daarbij is te allen tijde goede zorg beschikbaar houden, ook met minder personeel.”

Adoptie en opschaling

Volgens TNO ligt de uitdaging niet alleen in technologische ontwikkeling, maar vooral in adoptie en opschaling. Innovaties stranden nog te vaak tussen onderzoek en praktijk. Als onafhankelijke hub positioneert TNO zich tussen fundamentele wetenschap en bedrijfsleven om die kloof te overbruggen. Daarbij combineert TNO biomedische kennis met gedragswetenschappelijke inzichten, zodat technologie niet alleen werkt, maar ook daadwerkelijk wordt gebruikt.



Ook arbeidsproductiviteit en duurzame inzetbaarheid krijgen aandacht. Met het TNO Health@Work-concept richt de organisatie zich onder meer op het versterken van female performance, mede omdat hormoongerelateerde klachten een grote, maar onderbelichte impact hebben op productiviteit in de zorg. Centraal staat steeds de vraag hoe technologie zorgprofessionals ondersteunt, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen.



“Technologie kan taken overnemen van zorgverleners, maar uiteindelijk gaat het erom dat je werknemers ondersteunt”, benadrukt Van der Zwan. “Zorg blijft altijd mensenwerk, dus de zorgverleners moeten in the loop blijven. Dat betekent co-creëren met zorgverleners. Technologie moet de relatie tussen zorgverlener en zorgvrager ondersteunen en juist tijd vrijspelen voor menselijk contact.”

Concrete behoeften

TNO benadrukt dat innovatie moet voortkomen uit concrete behoeften uit het zorgveld. Vertrouwen, gezamenlijke visie en maatschappelijke meerwaarde zijn volgens Van der Zwan randvoorwaarden voor succesvolle implementatie. Innovatie is geen los project, maar moet bijdragen aan een toekomstbestendig zorgsysteem.

Het volledige interview met Marjoleine van der Zwan is te lezen in de recent verschenen editie 1, 2026 van ICT&health, en in het online magazine.