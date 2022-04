Zorg aan huis uitgebreid met immunotherapie

Immunotherapie met een infuus ontvangen thuis in de eigen stoel. Dat kan nu dankzij tien speciaal geschoolde verpleegkundigen van het Transmurale Team van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Patiënten worden zo minder zwaar belast met verplaatsingen. Bij immunotherapie stimuleert het toegediende middel het eigen afweersysteem, waardoor dit zelf kankercellen kan herkennen en opruimen. Met name in de palliatieve fase van kanker kan immunotherapie vaak langdurig worden gegeven om de ziekte af te remmen.

Verplaatsen immunotherapie naar thuissituatie

Niet alleen patiënten zijn gebaat bij deze aanpak, de aanpak is ook efficiënt voor de Dagbehandeling Oncologie, de plek in het ziekenhuis waar patiënten het infuus normaal gesproken kregen. Jonker: “Op de afdeling worden nu veel uren bespaard. We zien in de samenleving een sterke toename van chronisch zieken en ouderen. De ziekenhuiszorg moet meegaan in die verandering om aan de vraag te kunnen blijven voldoen en om betaalbaar te blijven. Daarom verplaatsen wij steeds meer verpleegkundige zorg naar huis, mede met behulp van slimme en digitale hulpmiddelen.”

Infuus in vertrouwde stoel

Een voorbeeld is een patiënte uit Papendrecht die al vele jaren borstkanker heeft die tijdens de behandeling wordt bijgestaan door verpleegkundige Gerda van der Vugt. Ze moest regelmatig voor immunotherapie naar het ziekenhuis. Nu krijgt ze het infuus gewoon in haar eigen vertrouwde stoel. Het is een uitkomst voor haar, zeker nu ze onlangs haar heup heeft gebroken. Ze hoeft nu niet meer lang te wachten op de taxi en mee te rijden door de hele regio.

Oncologische ondersteuning thuis

Gerda van Vugt is één van de tien verpleegkundigen die de immunotherapie op locatie kunnen aanbieden. Om dit te kunnen doen hebben deze verpleegkundigen een oncologiespecialisatie of een aanvullende scholing nodig. Gerda van Vugt: “Het op locatie aanbieden van immunotherapie loopt goed. In de proef bedienen we nu 24 patiënten. Maar de groep bij wie het uiteindelijk zou kunnen, telt voor deze twee middelen bijna honderd patiënten. En naast deze twee zijn er nog zeven andere oncologische middelen waarvan de toediening ook naar huis verplaatst kan worden.”

Thuisbehandeling én monitoren actueel

Het thuis ontvangen van imunnotherapie is een nieuwe ontwikkeling. Maar het thuis brengen van oncologische zorg en het monitoren op afstand van patiënten is al veel langer aan de gang. In lijn met de ontwikkeling dat steeds meer ziekenhuis zorg aangeboden wordt binnen de eigen omgeving van de patiënt is het VieCuri Ziekenhuis bijvoorbeeld in 2021 begonnen met het aanbieden van oncologische zorg aan huis. Voorafgaand aan dit besluit heeft het ziekenhuis een succesvolle pilot uitgevoerd. Inmiddels worden de eerste kankerpatiënten al thuis behandeld door oncologieverpleegkundigen van VieCuri.

Een actueel voorbeeld van thuismonitoring vinden we bij Meander Medisch Centrum (Amersfoort), het BovenIJ Ziekenhuis (Amsterdam) en het Laurentius Ziekenhuis (Roermond) rollen samen een thuismonitoring-programma uit. Het gaat om Onco-Connect, een thuismonitoringprogramma dat het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) in 2020 met e-health aanbieder Luscii heeft ontwikkeld.