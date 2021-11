Thuisbehandeling oncologische zorg bij VieCuri

Voor het VieCuri Ziekenhuis is het thuis aanbieden van oncologische zorg zeker niet de eerste ervaring met het verplaatsen van zorg van ziekenhuis naar de eigen omgeving van de patiënt. Het ziekenhuis startte ruim vijf jaar geleden al met zorg aan huis voor bepaalde patiënten van de afdeling neurologie.

Waar andere ziekenhuizen voor de thuisbehandeling van kankerpatiënten een samenwerking aangaan met regionale huisartsen en/of thuiszorgorganisaties, wordt de oncologische zorg bij het VieCuri verzorgd door ervaren oncologieverpleegkundigen van het ziekenhuis zelf. Zij gaan met de medicatie naar de patiënt en blijven gedurende de gehele behandeling bij de patiënt.

Oncologische zorg thuis

Om te bepalen welke patiënten in aanmerking komen voor oncologische zorg aan huis moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Deze worden in overleg met de patiënt besproken door de specialist en verpleegkundige. Zo worden alleen middelen thuis aangeboden die weinig risico’s met zich meebrengen en een relatief korte looptijd hebben. VieCuri onderzoekt regelmatig of andere geneesmiddelen ook geschikt zijn voor thuistoediening.

Het VieCuri ziekenhuis heeft enkele richtlijnen en voorwaarden bepaald waaraan voldaan moet worden voordat een patiënt in aanmerking kan komen voor oncologische zorg thuis.

Niet alle behandelingen zijn mogelijk in de thuissituatie. Informatie hierover kan ingewonnen worden bij de betreffende oncologieverpleegkundige van de patiënt.

De eerste (of meer) behandelingen worden altijd op de oncologische dagbehandeling (ODB) gegeven. Als dit goed is gegaan en er geen bijwerkingen zijn opgetreden kan de behandeling thuis worden voortgezet.

Bij problemen of onverwachte omstandigheden tijdens de behandeling thuis is het altijd mogelijk om terug te vallen op het ziekenhuis. De arts is telefonisch bereikbaar en zo nodig kan de behandeling weer in het ziekenhuis worden overgenomen.

Voordelen thuisbehandeling

De thuisbehandeling heeft met name belangrijke voordelen voor de kankerpatiënten zelf. Het behandeltraject levert hen vaak een stressvolle tijd op. Rust en comfort tijdens de behandeling kunnen die stress een stuk verminderen. De mogelijkheid om de behandeling in de eigen, vertrouwde, omgeving te ondergaan, speelt daarbij een belangrijke rol. Nog los van het feit dat de patiënt niet telkens opnieuw de gang naar het ziekenhuis hoeft te maken.

Omdat de oncologieverpleegkundige gedurende de behandeling bij de patiënt thuis blijft, kunnen eventuele problemen of vraagstukken die de patiënt en naasten bezig houden, worden besproken. Bepaalde onderwerpen worden in de thuisomgeving meer tastbaar of makkelijker besproken.