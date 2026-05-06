Internationale prijs voor digital buddy Noah van Philadelphia zorg

De digital buddy Noah van Philadelphia Zorg voor mensen met een beperking heeft een internationale prijs gewonnen in de categorie ‘Uitmuntende Impact in Inclusieve AI’. De CDI Foundation Award werd op 30 april in Barcelona in ontvangst genomen door Hannah van Dijck namens Philadelphia. Het project, dat samen met cliënten is ontwikkeld en getest, moet bijdragen aan meer zeggenschap, inclusie en toegankelijke informatie in duidelijke taal.

Noah is tot stand gekomen in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en Virtually Human. Binnen het platform Mo online, dat door en voor cliënten van Philadelphia is ontwikkeld, is de digital buddy stap voor stap opgebouwd en verder verfijnd. Ongeveer honderd cliënten testten Noah in de praktijk en hielpen bij de doorontwikkeling. Volgens de betrokken partijen laat de internationale erkenning zien dat de potentie van de toepassing ook buiten Nederland wordt gezien, wat het vertrouwen in verdere ontwikkeling versterkt.

Alles bespreken

Beppie, een van de deelnemers die Noah heeft getest, geeft aan dat ze met de digital buddy vrijwel alles kan bespreken. Noah reageert zonder oordeel terug, wat zij als prettig ervaart. Volgens haar voelt het soms minder vrij om bepaalde dingen met mensen te delen, terwijl ze bij Noah juist de ruimte ervaart om alles open te bespreken.

Volgens Van Dijck bewijst Noah wat er ontstaat wanneer technologie, co-creatie en de echte behoeften van cliënten samenkomen. Dat de doelgroep die Noah heeft getest positief is sterkt Philadelphia om ver te bouwen aan Noah. Het doel is dat de toepassingen zo goed mogelijk aansluit bij het dagelijks leven van mensen met een verstandelijke beperking en hen daarin kan ondersteunen.

Mensgericht

De awards werden op 30 april uitgereikt tijdens het Beyond Boundaries European Festival in Barcelona. CDI is het grootste opleidings- en certificeringsinstituut ter wereld op dit gebied. Het instituut traint professionals in het ontwerpen van mensgerichte gesprekken tussen mensen en AI, zoals chatbots en voice-assistenten.

In mei 2023 schreven we al over Mo, toen de eerste versie van de website werd gelanceerd. De website is ontwikkeld samen met en voor mensen met een verstandelijke beperking. Het platform biedt een breed aanbod aan nuttige video’s, duidelijke uitleg en praktische tips, en ondersteunt cliënten bij het zo zelfstandig mogelijk inrichten van hun leven. Philadelphia vindt het belangrijk dat cliënten met deze heldere en toegankelijke website, waar mogelijk, zelf informatie kunnen vinden zonder afhankelijk te zijn van hun begeleiders.