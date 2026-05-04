AI-robot maakt hart-echo zonder specialistische ondersteuning

Onderzoekers onder leiding van Concordia University hebben een AI-gestuurd robotsysteem ontwikkeld dat zelfstandig hart-echografieën kan uitvoeren. De technologie kan een belangrijke rol spelen in het toegankelijker maken van diagnostiek, met name in regio’s waar gespecialiseerde zorgprofessionals schaars zijn.

Hart-echografie, of echocardiografie, vereist normaal gesproken de expertise van ervaren sonografen die de sonde nauwkeurig positioneren om de juiste beelden te verkrijgen. Dit proces is niet alleen afhankelijk van vaardigheid, maar kan ook fysiek belastend zijn. De nieuwe oplossing automatiseert dit proces met behulp van kunstmatige intelligentie en robotica.

AI vervangt handmatige expertise

Het systeem, gepubliceerd in IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics, bestaat uit een robotarm die een echoprobe vasthoudt en wordt aangestuurd door een AI-algoritme. Dit algoritme is getraind om zelfstandig de juiste beeldhoeken te vinden die nodig zijn voor een klinische diagnose. Daarmee vervangt het systeem een groot deel van de handmatige expertise die normaal nodig is bij echografie.

De AI maakt gebruik van deep reinforcement learning, een techniek waarbij het model leert door feedback te krijgen op zijn prestaties. Het systeem wordt beloond wanneer het dichter bij het gewenste beeld komt en past zijn bewegingen daarop aan. Hierdoor leert het stap voor stap hoe het de sonde moet positioneren en hoeveel druk nodig is om duidelijke beelden te verkrijgen. Volgens de onderzoekers kan deze aanpak niet alleen de kwaliteit van scans standaardiseren, maar ook de werkdruk voor zorgprofessionals verminderen.

Training in een virtuele omgeving

Een opvallend aspect van het onderzoek is de manier waarop de AI is getraind. In plaats van uitsluitend gebruik te maken van real-world data, wat vaak moeilijk is en veel tijd kost, ontwikkelden de onderzoekers een geavanceerde simulatieomgeving op basis van generatieve AI.

Deze virtuele omgeving produceert synthetische echobeelden die sterk lijken op echte medische beelden. Hierdoor kon het AI-model veilig en efficiënt worden getraind voordat het werd toegepast op fysieke apparatuur. Dit verkort de ontwikkeltijd en vermindert de noodzaak voor uitgebreide dataverzameling in klinische settings.

In tests met een robotopstelling en een trainingsmodel van het hart slaagde het systeem erin om standaard beeldopnames sneller en nauwkeuriger te maken dan menselijke operators die op afstand werkten. Deze resultaten bleken consistent over meerdere testmomenten. De onderzoekers benadrukken dat verdere validatie met echte patiënten noodzakelijk is voordat de technologie breed kan worden toegepast. Toch zien zij duidelijke kansen voor de inzet van autonome echografie in de praktijk.

Groeiende rol voor AI en robotica

Deze ontwikkeling laat de groeiende rol van AI en robotica in medische beeldvorming zien. Vorig jaar introduceerde Philips een draagbaar echografiesysteem dat AI inzet om hartdiagnostiek sneller en toegankelijker te maken. Het systeem is geschikt voor gebruik aan het bed en kan in diverse zorgomgevingen worden ingezet. Dankzij AI-ondersteunde functies, zoals Auto Measure, kan de scantijd tot 50 procent worden verkort zonder verlies van nauwkeurigheid. Dit leidt tot snellere en consistenter uitgevoerde metingen en betere zorguitkomsten. De technologie is vooral waardevol in acute situaties en bij kwetsbare patiënten, zoals pasgeborenen en ouderen.

Door diagnostische processen te automatiseren, kunnen zorgsystemen efficiënter worden ingericht en wordt specialistische zorg toegankelijker voor een grotere groep patiënten. Op termijn zou deze technologie kunnen bijdragen aan een nieuwe standaard in hartdiagnostiek, waarbij AI-gestuurde systemen artsen ondersteunen of zelfs deels vervangen bij routinematige onderzoeken. Daarmee vormt het een belangrijke stap richting schaalbare, datagedreven en toekomstbestendige zorg.