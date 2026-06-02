Kansen en hobbels van spraakgestuurd rapporteren

Spraakgestuurd rapporteren is de afgelopen jaren volop ingezet binnen de gehandicaptenzorg. De belofte is duidelijk: tijdswinst, meer aandacht voor de cliënt en een natuurlijker manier van verslagleggen. Maar wie inzoomt op ervaringen van zorgprofessionals en zoekt naar redenen voor het soms lage gebruik, ziet volgens Marloes Postel (Saxion) en Ivo Veldman (ZoZijn) dat spraakgestuurd rapporteren ook een aantal hobbels kent. Het succes blijkt namelijk sterk afhankelijk van context, techniek, gedrag en… stilte.

Eerst het zoet: bovengenoemde positieve elementen zijn precies wat veel zorgprofessionals ervaren. Het werkt snel en gemakkelijk, het voelt toegankelijk en voor mensen die moeite hebben met schrijven, zoals medewerkers met dyslexie, kan het echt een verademing zijn. Bovendien waarderen sommige cliënten het dat er samen met hen wordt gerapporteerd. Dat maakt het proces transparanter, gelijkwaardiger en soms zelfs leuk: samen een stukje rapportage inspreken, waarom niet?

Dan het zuur. Uit onderzoek door Hogeschool Saxion binnen zorgorganisaties ’s Heeren Loo en Zozijn komen namelijk onderstaande knelpunten en uitdagingen naar voren:

Privacy & vertrouwelijkheid

Informatie over incidenten, medische details of gevoelige situaties wordt als ongeschikt ervaren om uit te spreken, zeker als de kans bestaat dan cliënten of collega’s kunnen meeluisteren.

Sommige cliënten worden onrustig als ze meeluisteren, anderen reageren inhoudelijk op wat er wordt gezegd; dat is niet altijd gewenst.

Fysieke omgeving

Er zijn te weinig rustige, afgesloten ruimtes.

Groepsruimtes zijn gehorig door aanwezigheid van cliënten, collega’s of radio’s.

Medewerkers voelen zich soms ongemakkelijk om hardop over cliënten te spreken als anderen meeluisteren.

In sommige settings kun je de groep simpelweg niet verlaten.

Technische beperkingen

Onnauwkeurige spraakherkenning, vooral bij namen, vakjargon en afkortingen.

Nog geen live-meeleesfunctie (gedurende de studie, sinds maart 2026 wel beschikbaar): de wachttijd bij de verwerking wordt soms als irritant ervaren en fouten ontdek je pas ná het inspreken.

Correcties achteraf kosten soms evenveel tijd als typen.

Beperkte koppeling met andere functies in het dossier, zoals scores, registraties, klinimetrie of fiatteringen.

Apparatuur & digitale drempels

Niet alle zorgprofessionals hebben behoefte aan een werktelefoon. Deze voelt als een extra device, wat zorgt voor frustratie of weerstand.

Medewerkers vinden een toestel van een ander merk dan ze gewend zijn onhandig of niet intuïtief.

Geschiktheid van de rapportage

Minder geschikt voor complexe gesprekken, emotionele situaties of reflectieve rapportages. Typen wordt dan bewust gekozen om te kunnen nadenken over formulering en toon.

Mondeling puntsgewijs rapporteren blijkt lastig.

Teamcultuur & gewoontegedrag

Sommige medewerkers zijn enthousiast, anderen haken al vroeg af.

Teams waar ‘koplopers’ actief zijn, gebruiken het vaker.

De gewoonte om te typen zit diep: spraak vraagt bewust schakelen.

Een korte pilotperiode biedt onvoldoende tijd voor echte gedragsverandering.

Hoopvol: zacht fluisterende toekomst

Ondanks alle hobbels zijn betrokken zorgprofessionals, innovatoren en onderzoekers optimistisch: spraakgestuurd rapporteren kan werken, en soms werkt het zelfs verrassend goed. Vooral wanneer medewerkers het systeem vaker gebruiken, de techniek betrouwbaar is en de omgeving rustig, wordt er echte tijdswinst ervaren. Bovendien leidt verdere ontwikkeling, zoals betere woordherkenning, live-meelezen en koppelingen met systemen, tot groeiend vertrouwen.



Zoals één van de geïnterviewde zorgprofessionals het mooi zei: “Het zit echt in de lift. Als de techniek meegroeit met onze werkpraktijk, zie ik spraakgestuurd rapporteren in de gehandicaptenzorg uitgroeien tot iets heel natuurlijks.”

Laat de toekomst maar komen. En graag een beetje stil.

Over de auteurs

Marloes Postel is associate lector Technology, Health & Care, Saxion, m.g.postel@saxion.nl

Ivo Veldman is programmamanager Innovatie, Zozijn, i.veldman@zozijn.nl