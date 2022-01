Koploperproject ambulance – SEH in Zeeland van start

De samenwerking tussen de zorgaanbieders en hun leveranciers is het nieuwste koploperproject van het landelijke programma ‘Met spoed beschikbaar’. In deze projecten werken regionale samenwerkingsverbanden van spoedzorgaanbieders samen met hun ICT-leveranciers om de digitale uitwisseling van gegevens tussen ketenpartners in de acute zorg te verbeteren. De verwachting is dat Witte Kruis Zeeland en Adrz in april 2022 de digitale informatieoverdracht van ambulance aan SEH gaan beproeven in de praktijk.

Derde koploperproject

De samenwerking in Zeeland is het derde koploperproject binnen het ROAZ Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Andere koploperprojecten in de regio zijn eerder dit jaar begonnen in Rotterdam-Rijnmond (Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond, Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC), Dordrecht-Rotterdam (Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, Albert Schweitzer ziekenhuis en Erasmus MC) en Westland-Haaglanden (Huisartsenpost Westland en ambulancedienst RAV Haaglanden).



Veel ambulancevoorzieningen dragen informatie al digitaal over aan de SEH. De samenwerkende partijen in Zeeland gaan nu met een vernieuwde versie aan de slag. Een belangrijk verschil is onder meer dat met de nieuwste informatieoverdracht de informatie meer gestructureerd kan worden vastgelegd in de ambulance en daarmee ook automatisch op de SEH verwerkt kan worden. Dit biedt voor de zorgverleners op de ambulance als de SEH voordelen.

Een ander verschil is dat de SEH nu inzage heeft in of de ambulance nog onderweg is of niet meer komt, omdat bijvoorbeeld het ziekenhuis van bestemming is gewijzigd. Ook kunnen op eenduidige wijze bijlagen worden verstuurd, zodat de SEH bijvoorbeeld direct kan zien of hetzelfde ECG nog een keer is ingestuurd. Tot slot voldoen de verbeterde ambulanceberichten aan het nieuwste Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). Al deze verbeteringen leiden ertoe dat de SEH beter is voorbereid op de komst van de patiënt, waardoor de patiënt bij aankomst ook sneller de juiste zorg ontvangt.

Vernieuwde standaard digitale overdracht

Standaardeninstituut Nictiz heeft eerder dit jaar samen met partijen uit het zorgveld de berichtgeving voor digitale overdracht tussen ambulance en spoedeisende hulp (SEH) bijgewerkt. Zo moeten zorgprofessionals op de SEH sneller en beter voorbereid zijn op patiënten die per ambulance worden binnengebracht. Belangrijk als je bedenkt dat op de SEH vaak elke seconde telt, stelt Nictiz.