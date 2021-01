Koppeling slimme pleister en elektronisch patiëntendossier

De slimme pleister is een van de slimme software en data oplossingen waarmee het ETZ vitaal bedreigde patiënten eerder wil kunnen opsporen. Daarmee wil het ziekenhuis voorkomen dat deze patiënten op de intensive care belanden of, erger nog, onverwacht komen te overlijden.

Voor het gebruik van de aan het EPD-gekoppelde slimme pleister is het ETZ onlangs gestart met een pilot van zes maanden op de covid-afdelingen. Tijdens de pilot zullen 800 patiënten een slimme pleister krijgen.

Voorspelmodel met slimme pleister

Er zijn in Nederland inmiddels al meer ziekenhuizen waar de slimme pleister wordt ingezet voor het (op afstand) monitoren van patiënten. In de loop van dit jaar is onder andere het OLVG gestart met het inzetten van de slimme pleister bij coronapatiënten. Het Bravis ziekenhuis testte eind 2019 al de koppeling tussen de slimme pleister van Philips en het EPD van ChipSoft. Tijdens de pilot in het ETZ worden de meetgegevens van de slimme pleister elke twee minuten automatisch in het EPD gezet.

“Wij zijn het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze gegevens automatisch in het EPD verzamelt en vervolgens gebruikt in een voorspelmodel”, zegt intensivist en CMIO Margot Verheijen. Op dit moment wordt voor het voorspellen van een mogelijke verslechtering van de gezondheidssituatie van een patiënt gebruik gemaakt van handmatige scoremodellen en de klinische blik van artsen en verpleegkundigen. Het ETZ heeft de coronacrisis aangegrepen om deze ontwikkeling in de kunstmatige intelligentie een boost te geven.

“Straks onderbouwen we dit met betrouwbare waardes. Op basis van data van honderden patiënten hopen we te kunnen voorspellen wie op termijn een Intensive Care bed nodig heeft. Integratie van deze data in het EPD (dus in het dagelijkse werkproces) is daarbij voor ons cruciaal. Het zorgt voor een aanzienlijk mindere registratielast voor verpleegkundigen én met de voorspelmodellen die we daarbij gebruiken, kunnen verpleegkundigen sneller signaleren of een patiënt achteruit gaat en kun je dus ook sneller ingrijpen”, aldus Verheijen.

Vitale parameters

De slimme pleister meet continu de ademhalingsfrequentie, temperatuur en hartslag van de patiënt. Dit zijn de drie belangrijkste vitale parameters als het gaat om het constateren van een eventuele verslechtering van de patiënt. “Nu wordt daarvoor vaak nog te veel gefocust op de bloeddruk. De ademhalingsfrequentie is echter een van de meest voorspellende om te weten hoe het met iemand gaat. Als we achteruitgang van de patiënt voorkomen, belanden ze minder snel op de intensive care, en kunnen mensen mogelijk zelfs eerder naar huis”, vertelt Morssinkhof.

“We zijn ook benieuwd wat slimme pleisters ons opleveren, zowel in verpleegkundig opzicht als in medische begeleiding. De slimme pleister kan een impuls geven aan de verpleegkundige beroepsontwikkeling. Ze gaan – meer dan ze nu gewend zijn – in trends denken. Dit geeft diepgang aan het klinisch redeneren waar op de afdeling al langere tijd meer aandacht voor is”, legt Morssinkhof uit.

Voor het koppelen van de gegevens van de slimme pleister met het EPD heeft het ETZ ondersteuning ontvangen van The Surgical Company NL. Daardoor is de koppeling binnen enkele maanden gerealiseerd. Iets dat normaal veel langer zou duren.