Kort zorgnieuws: Slimme Zorg Estafette; Digitale patiënt, GGZ e-learning, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de Slimme Zorg Estafette die in de regio Oost van start gegaan is, een online informatiebijeenkomst voor ouders van couveusekinderen van het St. Jansdal en de virtuele training van coronaverpleegkundigen in het Elkerliek ziekenhuis.

Verder ook aandacht voor een e-learning voor coaches en begeleiders van mensen die willen stoppen met roken, twee korte zorgnieuwtjes van een nieuwe hoofdinspecteur bij de IHJ en een interim directievoorzitter voor het Langeland Ziekenhuis en een BeterDichtbij mijlpaal bij het Ikazia ziekenhuis.

Slimme Zorg Estafette gestart

Maandag 1 februari is de Slimme Zorg Estafette (voorheen e-healthweek) van start gegaan met de regio week Oost. Vier weken lang, elke week staat in andere regio centraal, is er extra aandacht voor slimme zorg en innovatie. Na de regio Oost geeft die regio het estafettestokje door aan de regio West (8 – 12 februari), een week later gevolgd door de regio Noord (15 – 19 februari) om uiteindelijk te finishen in de regio Zuid (22 – 26 februari).

Het startpunt van elke week is een regionale bijeenkomst van 10:00-12:00 uur waarbij zorgorganisaties, zorginkopers, werkgeversorganisaties en onderwijs betrokken zijn. Om zo de implementatie van slimme zorg in die regio te versnellen en te bouwen aan de regionale samenwerking.

Online bijeenkomst ouders couveusekinderen

Een opname van een pasgeboren baby op de couveuseafdeling is vaak een emotionele gebeurtenis voor ouders. Met name wanneer vooraf nog niet bekend was dat een opname nodig is. Ziekenhuis St. Jansdal organiseert 19 februari, van 9u00 tot ongeveer 10u30 speciaal deze ouders een online bijeenkomst.

Tijdens die bijeenkomst wordt samen teruggekeken op de tijd voor en na de geboorte. De online bijeenkomst wordt begeleid door een medisch pedagogisch zorgverlener en een GZ-psycholoog. De insteek is een interactieve ochtend, waarin het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten en vragen stellen aan (ervarings)deskundigen centraal staan.

Digitale patiënt in Elkerliek

Het Elkerliek ziekenhuis worden verpleegkundigen sinds kort met behulp van de digitale patiënt Harry en de mixed reality HoloLens bril klaargestoomd voor het werk op de corona afdeling. Zo kunnen de trainees virtueel oefenen met een ‘echte’ potentiële coronapatiënt.

Zo zien ze hoe de patiënt binnenkomt en hoe de klachten zich ontwikkelen. Tijdens de virtuele training kunnen de verpleegkundigen in opleiding de digitale patiënt van alle kanten bekijken en onderzoeken. Het is zo levensecht dat ze soms de neiging hebben Harry aan te raken, ware het niet dat hij ‘slechts’ een holografische projectie is. Het Elkerliek is niet het eerste ziekenhuis die de HoloLens inzet voor de training van coronaverpleegkundigen. Eerdere deed de mixed reality training ook al zijn intrede bij het VieCuri en Máxima MC.

E-learning coaching bij stoppen met roken

De Nederlandse ggz heeft een e-learning gepresenteerd om medewerkers te trainen die patiënten begeleiden en coachen die willen stoppen met roken. De e-learning is ontwikkeld door GGZ Ecademy in samenwerking met de Nederlandse ggz en Verslavingskunde Nederland.

Voor de e-learning is gratis toegankelijk voor all zorgverleners. Binnen de e-learning zijn de volgende doelen vastgesteld:

Kennis opdoen over het ontstaan van tabaksgebruik;

Begrijpen wat een rookvrije zorgorganisatie inhoudt en het rookvrij-beleid kunnen uitdragen;

Kennis opdoen over tabak en tabaksverslaving;

Weten hoe de behandeling van tabaksverslaving eruit ziet;

Uit kunnen leggen wat de eigen rol is bij de behandeling van een tabaksverslaving.

Roderick Runne hoofdinspecteur IGJ

Met ingang van 1 februari is Roderick Runne gestart als nieuwe hoofdinspecteur Curatieve Zorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hij volgt Marina Eckenhausen op, die vanaf 1 september 2020 de functie van inspecteur-generaal bekleedt.

Voordat Roderick Runne bij de IGJ aan de slag ging was hij interim medisch afdelingshoofd Interne geneeskunde bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daarvoor vervulde hij diverse bestuurs- en managementfuncties. Als hoofdinspecteur bij de IGJ is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de eerstelijnszorg, medisch-specialistische zorg, farmaceutische bedrijven en medische technologie.

Interim directievoorzitter Langeland

Kees Wolse is per 1 februari benoemd tot interim-directievoorzitter van het LangeLand Ziekenhuis en interim-lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep. Samen met medisch directeur Lya Levert-Brand vormt hij nu de directie van het ziekenhuis.

Wolse heeft ruime ervaring als bestuurder en CFO. Hij is bedrijfseconoom en werkte eerder zes jaar als directievoorzitter in het Spaarne Gasthuis en eveneens zes jaar in het Elkerliek ziekenhuis. Daarvoor was hij o.a. werkzaam als directeur Financiën in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

1000+ BeterDichtbij gesprekken in Ikazia

Het afgelopen jaar hebben in het Rotterdamse Ikazia ziekenhuis meer dan 1000 gesprekken tussen artsen en patiënten plaats gevonden via BeterDichtbij. Voor patiënten die in behandeling zijn bij het Ikazia heeft het ziekenhuis de Patient Journey app aan Beterdichtbij gekoppeld. Zo kunnen deze patiënten meer te weten komen over hun behandeling of operatie en tegelijkertijd eenvoudig in contact komen met hun behandelaar.

