Luscii-app uitgerold in Verenigd Koninkrijk

In Nederland wordt de Luscii app al door meerdere ziekenhuizen en zorginstellingen ingezet. Het thuis monitoren van patiënten met een chronische aandoening biedt een aantal bewezen voordelen. Zorgpersoneel kan efficiënter ingezet worden en het aantal ziekenhuisopnames wordt beperkt. Twee voordelen die de Engelse NHS als muziek in de oren klonken toen ze Luscii ‘op het spoor kwamen’.

Personeelstekort en meer acute opname’s

De NHS ziekenhuizen kampen momenteel met een tekort van zo’n 100.000 arbeidskrachten. Daarbij komt dat het aantal acute opname’s jaarlijks met meer dan 6 procent stijgt. Die twee zaken zorgen voor een aantal serieuze problemen.

Premier Johnson heeft toegezegd dat er vanaf 2014, over vier jaar dus, 34 miljard pond per jaar extra geïnvesteerd gaat worden in de NHS. Daarnaast komt er ook een ambitieus 10-jaren plan met als doel het tij te keren.

Nederland als voorbeeld

De NHS wil, als onderdeel van de oplossingen, meer zorg dichtbij huis gaan leveren. Hiervoor worden zogenoemde geïntegreerde, door technologie ondersteunde, zorgteams opgezet. Voor de aanpak van die oplossingen dient Nederland als voorbeeld.

In de NHS-regio Sunderland heeft de All Together Better alliantie, waarbinnen ziekenhuis, thuiszorg en huisartsen samenwerken, de primeur. Zij zagen de potentie van de Nederlandse Luscii app en besloten die naar Engeland te halen. Afgelopen maand zijn de eerste patiënten aangesloten.

Virtuele afdeling

Om het toenemende aantal patiënten met een chronische aandoening na een ziekenhuisopname thuis te begeleiden is de ‘recovery at home’ service opgericht. Experts van Luscii uit Nederland hebben daarbij geassisteerd. De ‘recovery at home’ service bestaat onder andere uit een ‘virtual ward’ (virtuele afdeling) waar de patiënten, met behulp van de Luscii app, thuis in de gaten gehouden worden.

Zo worden onder andere de vitale lichaamsfuncties gemonitord en is er digitale ondersteuning voor de revalidatie. Daarnaast kunnen patiënten, op eigen of doktersverzoek, beeldbellen met de verpleging en ontvangen ze via audio en/of video voorlichting over hun aandoening.

Een unieke aanpak voor Engeland die, zo maakte Daan Dohmen tijdens zijn keynote presentatie bekend, spoedig navolging zal krijgen in andere NHS-regio’s.

Internationale potentie

Voor Luscii is de uitbreiding naar Engeland een belangrijke stap. De Amsterdamse start-up heeft al een wereldwijd partnerschap met het Japanse Omron healthcare en is ook wereldwijd Apple Mobility Partner. De potentie voor Luscii is daar mogelijk nog groter dan in Nederland. “En dit is pas het begin van de verdere internationale plannen”, aldus Dohmen.

De video hieronder toont het gebruik en de eerste Engelse ervaringen met de Luscii- app.