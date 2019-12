Alrijne laat chronische patiënten thuismeten met Luscii

Bijzonder bij de proef voor thuismeten is volgens Alrijne dat zorgprofessionals direct in hun elektronisch patiëntendossier (HiX van ChipSoft) een melding ontvangen als de gegevens hiervoor aanleiding geven. Alrijne is het eerste ziekenhuis dat de Luscii app vanaf de start gekoppeld heeft aan het patiëntendossier met behulp van Zorgplatform. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid financiert de innovatie.

EPD-leverancier ChipSoft en Luscii brachten via Zorgplatform van ChipSoft afgelopen najaar een integratie tot stand van de functionaliteiten van de Luscii-app in het HiX-EPD. Het Hagaziekenhuis (onderdeel van de Zuid-Hollandse Reinier Haga Groep) en het UMC Utrecht hadden destijds via Zorgplatform de koppeling tussen Luscii en HiX inmiddels doorgevoerd. Diverse andere ziekenhuizen zouden snel volgen, aldus ChipSoft.

Thuismeten brengt zorg dichterbij

Artsen en verpleegkundigen zijn enthousiast over de thuismeet-pilot, schrijft Alrijne in een persbericht. “Zorg was altijd in het ziekenhuis”, stelt cardioloog Petra van Pol. “Thuismeten brengt ons dichter bij het huis van de patiënt. Tegelijkertijd kunnen we efficiënter zorg verlenen. Juist omdat iedereen goed in zicht is hoeven stabiele patiënten minder vaak langs te komen. Zo krijgen we meer tijd voor mensen die onze aandacht hard nodig hebben.”

Doordat patiënten nu zelf meten, is de verwachting dat zij meer inzicht krijgen in hun symptomen, meent Karin van der Hoeven, teamleider van de polikliniek Longziekten. Zij ziet dat dit inzicht nog vaak ontbreekt. “Dat hoestje gaat vanzelf wel over denken mensen, terwijl juist dat voor ons een signaal is om in te grijpen. Het zou mooi zijn als we op deze manier opnames kunnen voorkomen.”

Het thuismeten met Luscii start met een pilot van zes maanden. In die periode worden 25 COPD-patiënten en 25 mensen met hartfalen op afstand begeleid. Daarna wordt besloten of meer mensen gebruik kunnen maken van de dienst.

Luscii in bijna helft ziekenhuizen

Luscii omvat de sinds januari 2019 verzelfstandigde activiteiten van digitale zorgaanbieder FocusCura. De e-health toepassing voor thuismeten wordt geleid door Daan Dohmen, oprichter en voormalig CEO van FocusCura. In bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen wordt het platform al ingezet, aldus Dohmen.

In september liet het Dijklander (Noord-Holland) weten dat 70 hartpatiënten van het ziekenhuis sinds een aantal maanden aan thuismeten doen via het Luscii-platform. Het gaat om patiënten met chronisch hartfalen die met behulp van een app of website hun bloeddruk, hartslag en gewicht monitoren. Hierdoor hoeft deze groep patiënten minder vaak voor controle naar het ziekenhuis.

In april van dit jaar startte het Zuyderland Medisch Centrum (Sittard-Geleen) voor zes maanden een pilot met de Luscii-app om telemonitoring voor COPD-patiënten in te voeren. Patiënten met de longziekte COPD kunnen via de Luscii-applicatie vanuit thuis meetwaarden insturen naar de poli Longgeneeskunde.

PGO-proef Alrijne

Eind november begon het Alrijne een proef waarbij zo’n 50 patiënten met MS een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) testen. In deze omgeving kunnen patiënten data uit hun medisch dossier inzien en bijhouden hoe het met hun gezondheid gaat. Zorgverleners kunnen met behulp van deze gegevens de behandeling beter afstemmen op de patiënt.