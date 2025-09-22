Maakbare zorg met 3D-printen op Hogeschool Utrecht

Aan de Hogeschool Utrecht startte op 1 september een minor over medisch 3D-bioprinten. Tijdens de minor krijgen vijftien studenten met een achtergrond in techniek of biologie een half jaar lang intensief onderwijs over de nieuwste toepassingen van 3D-printtechnologie in de gezondheidszorg. De minor is ontwikkeld in samenwerking met het UMC Utrecht. De minor is een initiatief van het UMC Utrecht en de innovatiewerkplaats medisch 3D-(bio)printen van de Hogeschool Utrecht (HU).

Voor het eerst krijgen studenten op deze manier les in een vakgebied dat in hoog tempo evolueert. Ze ontdekken wat er momenteel gebeurt in het 3D-lab van het UMC Utrecht, zoals het printen van kraakbeenmodellen en structuren voor celgroei en werpen tegelijk een blik op de toekomstige mogelijkheden van deze technologie.

Baanbrekend onderzoek

Aan het UMC Utrecht voert de onderzoeksgroep van Jos Malda, hoogleraar Biofabricage in Translationele Regeneratieve Geneeskunde, al jarenlang baanbrekend onderzoek uit op het gebied van regeneratieve geneeskunde en 3D-bioprinten. Onder leiding van Lennard Spauwen, onderzoeker bij de HU en het UMC Utrecht, werd de inhoud van de minor ontwikkeld en binnen korte tijd tot uitvoering gebracht.



Bij de minor is er sprake van een intensieve samenwerking tussen onderwijs en onderzoek. Verschillende partners op het Utrechtse Science Park hebben hieraan bijgedragen, zoals: het UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht (Institute for Life Sciences & Chemistry en Institute for Design & Engineering), het Regenerative Medicine Centre Utrecht en het innovation Center for Advanced Therapies (ICAT). De minor is daarmee volgens hen een krachtig voorbeeld van hoe disciplines en instellingen samen optrekken om innovaties in de zorg dichterbij te brengen.

Vaste plek 3D-bioprinting

De belangstelling voor de minor was groot: de eerste groep van vijftien studenten was snel gevuld. Na afloop van deze eerste editie in februari 2026 wordt de minor geëvalueerd. Als de ervaringen positief zijn, start in september 2026 een nieuwe lichting. Het UMC Utrecht zegt trots te zijn op het initiatief. Door onderzoek en onderwijs op deze manier met elkaar te verbinden, willen ze ervoor zorgen dat studenten goed zijn voorbereid op een toekomst waarin 3D-bioprinten een vaste plek krijgt in de zorg.



Naarmate de zorg steeds specialistischer wordt, groeit de behoefte aan bruggenbouwers die de taal van zowel de techneut, de onderzoeker als de arts spreken. Daarom is er sinds twee jaar de Amsterdamse onderzoeksmaster Personalised Medicine aan de VU. Studenten worden opgeleid tot op verbindende professionals tussen zorg en technologie.