Medische hypnose met VR-bril tegen pijn en angst bij kinderen

De brillen worden ingezet op de locatie Oost van het OLVG. In de pilot fase voor medische hypnose bij kinderen van 6 tot 18 jaar, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een infuus uitvoeren van puncties. Na de pilot wordt bekeken of de VR-brillen ook geschikt zijn voor andere medische procedures en of uitbreiding naar locatie West mogelijk is.

Door de hypnotiserende werking van de via de VR-bril getoonde werelden kunnen de kinderen de deze ingrepen moeten ondergaan beter ontspannen en ervaren ze minder, zogenoemde, ‘procedurele disstress’.

Medische hypnose met VR-bril

De hypnotische verhaallijnen voor de VR-brillen werden ontwikkeld door verpleegkundig specialist i.o. Sharron van den Berg en haar collega’s. De hypnotische verhalen voor de VR-brillen zijn ontwikkeld in samenwerking met pedagogisch medewerker Anneke de Lange (OLVG) en kinderarts Arine Vlieger (St. Antonius). De virtuele omgeving is ontwikkeld door SyncVR.

“Bij medische hypnose brengen we het kind in een diepe staat van ontspanning door middel van bepaalde technieken en woordgebruik. De patiënt staat vervolgens meer open voor suggesties en is minder gevoelig voor prikkels uit de omgeving. We noemen dit ook wel dagdromen met een doel; we leren het kind om de focus te verleggen, zodat hij of zij minder procedurele disstress ervaart en de behandeling op een prettige manier ondergaat”, zo licht Sharon van den Berg toe.

Kind in controle

De VR-brillen die nu ingezet worden maken gebruik van dezelfde technieken. Bijkomend voordeel is dat de kinderen via een controller zelf kunnen kiezen welke wereld ze betreden. Dat zorgt voor nog meer afleiding en vertrouwen in de therapie omdat ze, zogezegd, zelf in controle zijn.

“Het is een hele laagdrempelige manier om hypnose toe te passen. Bovendien kunnen we met behulp van de brillen nu altijd medische hypnose toepassen, ook als er geen speciaal opgeleide zorgverlener aanwezig kan zijn”, aldus Sharon van den Berg.

Angst- en pijnbestrijding

Voor het OLVG is angst- en pijnbestrijding bij kinderen al jaren een van de speerpunten. Benadrukt wordt dat het inzetten van medische hypnose zeker niet altijd een op zich zelf staande therapie is. Veelal is het een onderdeel van een uitgebreider plan dat door het kind, de ouder en zorgverlener gezamenlijk opgesteld wordt. Hierin kunnen verschillende niet-medische middelen, zoals hypnose, en medische middelen, zoals lachgas (gecombineerd) worden ingezet.

Er zijn ook al andere voorbeelden waarbij VR-brillen en virtuele werelden de angst en stress voor een medische behandeling bij kinderen moeten wegnemen. Eind vorig jaar startte het Catharina ziekenhuis met een pilot op drie afdelingen. En onlangs werd in het St. Jansdal en het UMCG gestart met een VR-therapie voor (IC) verpleegkundigen. Het voornaamste doel daarvan was het verlichten van stress en zorgen voor ontspanning tijdens de drukke coronaperiode.