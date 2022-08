Met mobile HiX-app alle data in de broekzak

In juli 2021 maakte Rivierenland het EPD al toegankelijk via de HiX-app voor mobiele devices van zorgverleners. CMIO Jeroen Slikkerveer kijkt tevreden terug op de uitrol van deze belangrijke digitale innovatie en hoopt dat nog meer collega’s de voordelen van deze mobiele applicatie gaan zien.

De HiX app vergroot bijvoorbeeld de bereikbaarheid van specialisten in hoge mate. Tevens zijn er op elk moment, op de smartphone, altijd data beschikbaar. Volgens Jeroen Slikkerveer maakt de app zijn werk ook veiliger. Op de website van Chipsoft vertelt hij: “Als je je data bij de hand hebt, is de foutkans kleiner. Je kunt makkelijker nalezen wat er is gebeurd met een patiënt en wat de gedachtegang van je collega’s is geweest bij bepaalde registraties. Daardoor kun je goed onderbouwd beslissingen nemen. Ik heb nu in feite alle benodigde data in mijn broekzak.”

Geïntegreerd in EPD

In de praktijk gebruikt hij de app vooral als read-only. Wanneer hij ’s nachts voor een spoedgeval wordt wakker gebeld, hoeft hij niet per se eerst de computer op te starten. Hij kan in de app het dossier inzien, brieven lezen en het ECG van een patiënt bekijken. Het enige dat nodig is voor het gebruik van de app is een internetverbinding. De HiX-app is volledig geïntegreerd in EPD en zorgt er voor dat zorginfo altijd en overal beschikbaar is. Door scherpe beveiliging is de privacy van patiënten gewaarborgd.



Poli voorbereiden met HiX-app

Slikkerveer bereidt zijn poli voor de volgende dag vaak al thuis voor via de app. Hij checkt dan onder meer de patiënten die op het spreekuur komen en leest alvast de verwijsbrief. In de kliniek gebruik hij de HiX-app vooral aan het bed van de patiënt, bijvoorbeeld om direct vragen te beantwoorden over uitslagen van bepaalde onderzoeken. Dat werkt snel en effectief en het is niet meer nodig om eerst een computer on wheels te laten komen.

Voordelen voor arts én patiënt

De cardioloog ziet in de praktijk dat een deel van zijn collega’s de HiX-app niet gebruikt. Aan de andere kant zijn er heavy users die de app niet alleen voor read-only gebruiken, maar ook bijvoorbeeld gebruik maken van de mogelijkheid om foto’s te maken. Als CMIO kijkt Slikkerveer breder naar de mogelijkheden om apps in te zetten. In Rivierenland wordt onder meer de mogelijkheid voor een speciale app voor verpleegkundigen onderzocht. Hij vindt vooral de voortdurende beschikbaarheid van info op elk moment van de dag en op elke locatie een groot voordeel van de snelle digitaliseringsslag. “Dat heeft voordelen voor de arts, maar vooral ook voor de patiënt.”