MRI bij baby’s eenvoudiger door nieuwe werkwijze in WKZ

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) van het UMC Utrecht kunnen baby’s sinds kort sneller en comfortabeler een MRI-onderzoek ondergaan. Een nieuw slaapmiddel maakt het mogelijk dat de observatietijd op de medium care flink wordt ingekort. De verandering is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Neonatologie en Radiologie en biedt meerdere voordelen: kinderen en ouders ervaren het onderzoek prettiger, terwijl zorgverleners efficiënter kunnen werken en de schaarse zorgplekken beter benut worden.

Tot begin dit jaar kregen baby’s die in het WKZ een MRI-onderzoek ondergingen een slaapmiddel toegediend. Daarna verbleven zij zes uur ter observatie op de medium care van de afdeling Neonatologie. Het traject was intensief: de baby werd opgehaald, naar de MRI-afdeling gebracht en vervolgens op de medium care gemonitord. Dat vroeg veel van het kind, de ouders en het zorgpersoneel. Bovendien hield een baby daarmee lange tijd een schaarse medium care-plek bezet, terwijl die soms harder nodig is voor andere kinderen.

Met de introductie van een nieuw slaapmiddel is de observatietijd inmiddels teruggebracht van zes naar twee uur. De baby’s krijgen het slaapmiddel omdat ze tijdens een MRI stil moeten liggen. Een slaapmiddel zorgt ervoor dat het onderzoek veilig en zonder stress kan plaatsvinden. De kortere observatietijd maakte een efficiëntere werkwijze mogelijk. In plaats van zes uur op de afdeling Neonatologie, wordt een baby na de MRI nu twee uur geobserveerd op de afdeling Radiologie. Daar is een speciale ruimte ingericht, waar een verpleegkundige van het Wilhelmina Kinderziekenhuis het kind begeleidt en bewaakt.

Oefen-MRI

De vernieuwde werkwijze past binnen een bredere ontwikkeling rondom MRI-onderzoek bij kinderen. Anderhalf jaar geleden werd al de oefen-MRI geopend voor kinderen vanaf 4 jaar. De kinderen kunnen dan vooraf wennen aan het onderzoek waardoor een eventuele narcose kan worden voorkomen. Inmiddels zijn er wekelijks kinderen die van deze oefen-MRI onder begeleiding gebruikmaken.

Zeven op de tien kinderen kunnen na oefenen een MRI ondergaan zonder narcose. Soms is één oefensessie voldoende, soms zijn er twee nodig om genoeg vertrouwen op te bouwen. De trainingen zijn altijd op maat, stap voor stap afgestemd op wat het kind aankan. Vaak begint het klein: een ouder of een knuffel gaat eerst de MRI in, voordat het kind zelf durft. Kinderen maken vooraf kennis met de geluiden van de scanner en bedenken zelf waar die op lijken. Pas als het kind zich veilig voelt, gaat het zelf liggen en ondergaat het MRI-onderzoek.

Kinderen met kanker

In 2023 schreven we ook over het Prinses Máxima Centrum waar kinderen kunnen oefenen met een MRI-scanner om zich voor te bereiden op een echte scan. Prinses Máxima Centrum werkt hierin samen met de Philips Foundation en Philips om de zorg voor kinderen met kanker te verbeteren. Sinds de opening in 2017 worden hier alle kinderen met kanker in Nederland behandeld en is het onderzoek naar kinderkanker gecentraliseerd in Utrecht.