Utrecht en Leiden belangrijk voor medische- en biotech sector

De life sciences-corridor in West-Nederland trekt opvallend meer durfkapitaal aan. Met andere woorden: geld van investeerders dat bedoeld is om jonge, innovatieve bedrijven snel te laten groeien. In 2025 stegen de investeringen met 70 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van CBRE. Daarmee groeit de regio veel sneller dan het Europese gemiddelde van 2,8 procent en hoort zij bij de koplopers van het continent.

Het totale investeringsvolume in Europa kwam uit op 13,22 miljard euro. Binnen Nederland springen vooral Leiden en Utrecht eruit. Leiden trok in 2025 ongeveer 350 miljoen euro aan venture capital aan, terwijl Utrecht goed was voor ongeveer 75 miljoen euro. Daarmee verstevigt de regio haar positie als belangrijke vestigingsplaats voor bedrijven in de medische en biotechnologische sector, concludeert het CBRE onderzoek.

Michiel Swart, City Leader The Hague bij CBRE, zegt over de ontwikkelingen dat het Leiden Bio Science Park blijft een zeer sterke vestigingslocatie voor biotech- en farmabedrijven blijft. Volgens Swart komt dat juist door de combinatie van een volwassen ecosysteem, gespecialiseerd talent en hoogwaardige infrastructuur. “We zien dat de vraag zich steeds meer richt op moderne, flexibel indeelbare gebouwen, waarin de balans tussen lab- en kantoorruimte kan meebewegen met de groeifase van een bedrijf”, aldus Swart.

Nieuwe medicijnen en behandelingen

De sterke groei van de Nederlandse life sciences-corridor komt volgens het rapport vooral door grote investeringsrondes bij biotechbedrijven in Leiden. Daar werken ondernemingen aan nieuwe medicijnen en behandelingen die nog in de klinische testfase zitten. Het gaat met name om bedrijven die zich richten op zeldzame ziekten, afweerstoornissen en antivirale therapieën.

In Utrecht komt de financiering niet alleen van biotechbedrijven, zo blijkt uit het onderzoek, maar ook van ondernemingen in medische technologie en digitale zorg. De investeringen laten zien dat zowel farmaceutische vernieuwing als technologische toepassingen in de zorg in trek zijn bij investeerders.

Vergelijk Europese landen

Binnen Europa springt vooral Denemarken eruit als het gaat om grote biotechdeals. Daar werd in 2025 zo’n 518 miljoen euro aan durfkapitaal geïnvesteerd in de life sciences-sector. Ook in andere grote landen blijven investeerders actief. In Duitsland gaat het om flinke biotechdeals, waaronder een grote kapitaalronde voor Tubulis in München.

In Italië trekt vooral Milaan volgens CBRE meerdere grote biotech- en medtechinvesteringen aan. En in Spanje blijft Barcelona zich ontwikkelen als een belangrijke life sciences-hub in Zuid-Europa, met steeds meer financieringsrondes. De groei van de Nederlandse corridor past daarmee volgens CBRE in een bredere Europese trend waarbij steeds meer kapitaal naar sterke en opkomende clusters stroomt. Het rapport kan hier gedownload worden (pdf).

Kennisontwikkeling

Vorige maand schreven we ook over hoe het Leiden Bio Science Park een omgeving biedt waarin medische innovaties sneller hun weg naar de patiënt vinden. Op het park werken ziekenhuizen, universiteiten en bedrijven nauw samen om onderzoek en praktijk direct met elkaar te verbinden. Terwijl de zorgkosten ieder jaar stijgen en mensen langer gezond moeten blijven, vormt het park een ecosysteem waarin kennisontwikkeling en toepassing elkaar versterken. Die samenwerking zorgt ervoor dat betere therapieën sneller beschikbaar komen.