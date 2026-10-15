MST brengt zorginnovaties dichter bij de praktijk

Medisch Spectrum Twente (MST) bracht onlangs in Enschede veertig deelnemers bijeen voor de eerste MST Demodag. Zes bedrijven presenteerden daar oplossingen voor drie concrete innovatiebehoeften van het Vrouw Kind Centrum. Met de bijeenkomst wil MST kansrijke technologie sneller naar de zorgpraktijk brengen. Van draadloze monitoring van vitale functies bij pasgeborenen tot elektrische aandrijfwielen die verpleegkundigen ondersteunen bij het verplaatsen van zware bedden: de best passende oplossingen gaan door naar een vervolgtraject.

De Demodag is onderdeel van een nieuw innovatietraject dat MST en MedTech Twente samen met DE DESIGN, Saxion en Vintura ontwikkelden. Het traject moet de afstand tussen een innovatiebehoefte op de werkvloer en daadwerkelijke implementatie verkleinen. Het Vrouw Kind Centrum doorliep als eerste afdeling alle vijf stappen.

Vijf stappen

Knelpunten en innovatiebehoeften ophalen. Toekomstvisie formuleren. Technologische oplossingsrichtingen kiezen. Bedrijven scouten voor de Demodag. Passende innovaties implementeren.

Daarbij stond niet de technologie zelf centraal, maar de vraag welk probleem in de dagelijkse zorg moet worden opgelost en welke innovatie daar daadwerkelijk op aansluit. De geselecteerde oplossingen worden de komende periode verder onderzocht en ontwikkeld richting toepassing binnen MST.

De eerste vier stappen zijn in vier maanden afgerond. Nu volgt de implementatie. Volgens Rita Grob, afdelingsmanager van het Vrouw Kind Centrum, heeft het traject de samenwerking tussen zorgprofessionals, innovatie en techniek versterkt. Inmiddels worden de geselecteerde oplossingen geïmplementeerd.

Aanpak krijgt vervolg op andere afdelingen

Het MST InnovatieLab wil de aanpak ook op andere afdelingen toepassen. Zo moeten innovaties aansluiten op concrete knelpunten in de dagelijkse zorg en op de toekomstige behoeften van het ziekenhuis. Innovatiemanager Jarno Visser ziet in het traject een manier om zorgprofessionals actief te betrekken bij innovatie. Door toekomstige ontwikkelingen te vertalen naar vraagstukken op de werkvloer, ontstaan oplossingen die zowel op de huidige praktijk als op de toekomst zijn gericht.

De ervaringen binnen het Vrouw Kind Centrum bieden MST een praktische basis om deze werkwijze breder in het ziekenhuis toe te passen. Innovatieadviseurs kunnen de aanpak gebruiken om ook op andere afdelingen samen met zorgprofessionals passende innovaties te ontwikkelen.

Bedrijven en zorg dichter bij elkaar

Volgens Sabine Ligtvoet, productspecialist bij Bambi Medical, bood de Demodag een efficiënte manier om met verschillende disciplines binnen MST in gesprek te gaan. De bijeenkomst leverde haar zowel nieuwe inzichten als inspiratie op. Ook Bert Nijendijk, projectmanager bij MedTech Twente, ziet de meerwaarde van de aanpak. De Demodag bracht technologiebedrijven en zorgprofessionals dichter bij elkaar.

Met de uitbreiding van het format binnen en buiten MST krijgt die samenwerking een vervolg. Bedrijven met innovatieve oplossingen voor de zorg kunnen zich aanmelden voor de MST Bedrijvendag, die begin 2027 plaatsvindt. Aanmelden kan via innovatie@mst.nl. In maart vorig jaar schreven we al over de samenwerking tussen MST en MedTech Twente, die innovatieve bedrijven een podium biedt om bij te dragen aan vernieuwing in de zorg.