Zorgpartijen ondertekenen nieuwe Green Deal Duurzame Zorg

Samen met elf andere brancheorganisaties hebben ActiZ en UMCNL vorige week de ‘Green Deal Duurzame Zorg 2027-2030 Samen verder’ ondertekend. Met de nieuwe afspraken zetten de organisaties hun samenwerking aan de verduurzaming van de zorgsector voort. De komende jaren ligt de nadruk op het breder toepassen en opschalen van bestaande kennis en initiatieven. De nieuwe Green Deal volgt op de huidige Green Deal Duurzame Zorg 3.0, die eind oktober afloopt.

De zorgsector staat voor een grote verduurzamingsopgave. De druk op het klimaat, grondstoffen en de leefomgeving neemt toe, terwijl de zorgvraag groeit. De betrokken organisaties willen voortbouwen op de kennis en werkwijzen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Daarbij verschuift de aandacht naar het breder toepassen van initiatieven die in de praktijk werken.

Meer dan alleen gebouwen

Volgens Robin Bremekamp, bestuurder van Omring en portefeuillehouder Duurzaamheid bij ActiZ, is de aandacht voor verduurzaming binnen zorgorganisaties de afgelopen jaren verbreed. Waar eerder vooral de gebouwen centraal stonden, gaat het inmiddels ook om het terugdringen van de CO₂-uitstoot, de bedrijfsvoering en de zorgverlening. De nieuwe Green Deal moet helpen om bestaande kennis en goede voorbeelden op grotere schaal toe te passen.

Bremekamp ziet daarnaast een verband tussen duurzaamheid en gezondheid. Duurzame keuzes kunnen volgens hem bijdragen aan een gezondere leefomgeving en zorgorganisaties helpen om efficiënter met energie, materialen en andere middelen om te gaan. Hij benadrukt dat verduurzaming niet alleen inzet van afzonderlijke zorgorganisaties vraagt, maar ook samenwerking binnen de zorgketen.

ActiZ heeft eerder een toolkit ontwikkeld om zorgorganisaties te ondersteunen bij het vertalen van de duurzaamheidsdoelen naar concrete maatregelen. De toolkit bevat onder meer praktijkvoorbeelden en acties op verschillende duurzaamheidsthema’s.

Kennis delen en initiatieven opschalen

Ook vanuit de universitaire medische centra ligt de nadruk op het delen en breder toepassen van kennis. Yvo Roos, bestuurder van Amsterdam UMC en portefeuillehouder duurzaamheid bij UMCNL, wijst op de rol van umc’s bij het ontwikkelen en toetsen van oplossingen binnen patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Door kennis en succesvolle toepassingen met andere zorgorganisaties te delen, willen de umc’s bijdragen aan de verdere verduurzaming van de dagelijkse zorgpraktijk.

De nieuwe Green Deal bouwt voort op een samenwerking waarbij de afgelopen jaren verschillende partijen hebben geïnvesteerd in kennis, voorbeeldprojecten en verduurzamingsinitiatieven. Volgens UMCNL telde de vorige Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ongeveer 720 ondertekenaars. De nieuwe afspraken richten zich op het verder verspreiden en implementeren van initiatieven die de milieu-impact van de zorg kunnen verminderen.

Gezamenlijk doel

Naast ActiZ hebben De Nederlandse ggz, Groene Zorg Alliantie, InEen, KNMP, LHV, MPZ, NHG, NVZ, UMCNL, VGN, VIG en ZN de nieuwe Green Deal ondertekend. De afspraken gelden van 2027 tot en met 2030.

Met de nieuwe Green Deal verandert ook de organisatie van de samenwerking. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft geen regierol meer binnen de nieuwe afspraken. De dertien brancheorganisaties zetten de samenwerking zelfstandig voort en nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het behalen van de doelstellingen. VWS blijft volgens de betrokken partijen wel een verbindende schakel tussen organisaties die zich bezighouden met duurzaamheid en klimaatbeleid in de zorg.