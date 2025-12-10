Op licht gebaseerde navigatietech Philips naar meer ziekenhuizen

Philips heeft tijdens de RSNA 2025 in Chicago bekendgemaakt dat LumiGuide 3D Device Guidance voortaan beschikbaar is in Europa en de Verenigde Staten. Het systeem maakt het mogelijk om katheters in het lichaam te begeleiden met behulp van licht, zonder continue röntgenstraling. De technologie, ontwikkeld in samenwerking met onder meer het Maastricht UMC+, werd in 2023 voor het eerst klinisch toegepast en geldt als een van de eerste real-time, AI-gestuurde navigatieoplossingen wereldwijd.

Na een succesvolle beperkte marktintroductie eind 2023 wordt LumiGuide vanaf januari 2026 commercieel verkrijgbaar op belangrijke Europese markten en in de Verenigde Staten. “Door deze op licht gebaseerde navigatietechnologie naar meer ziekenhuizen te brengen, helpen we clinici om complexe vaatziekten nauwkeurig en veilig te behandelen, terwijl we het stralingsrisico voor patiënten en teams in het laboratorium verminderen”, zegt Atul Gupta, MD, Chief Medical Officer Diagnosis & Treatment bij Philips.

LumiGuide 3D Device Guidance is volgens Philips de eerste real-time, AI-gestuurde, op licht gebaseerde 3D-navigatieoplossing voor beeldgestuurde interventies. Het systeem visualiseert en begeleidt medische instrumenten in het lichaam, waardoor het gebruik van straling tijdens procedures kan worden beperkt. De brede beschikbaarheid in Europa en de Verenigde Staten, zoals aangekondigd tijdens RSNA 2025, past in de strategie van Philips om stralingsdoses bij beeldgestuurde interventies te verlagen en de veiligheid voor medisch personeel en patiënten te verhogen.

Koppelen aan Azurion

LumiGuide kan worden geïntegreerd met Azurion, het platform van Philips voor beeldgestuurde interventies. Het systeem is ontworpen om zorgprofessionals te ondersteunen bij steeds complexere procedures en om innovatie binnen verschillende klinische disciplines te bevorderen. LumiGuide maakt onderdeel uit van een reeks AI-gestuurde katheters die zowel diagnostische als therapeutische toepassingen combineren en die aangesloten zijn op het Azurion-platform. Daarmee kunnen clinici complexe ingrepen nauwkeuriger plannen, begeleiden en uitvoeren.

“Ik heb meer dan 160 geperforeerde en vertakte aorta-ingrepen uitgevoerd met LumiGuide en heb gemerkt dat het systeem de efficiëntie verbetert, de tijd van de ingreep verkort en de tijd op het fluoroscopiepedaal tot bijna nul reduceert”, zegt Adam W. Beck, MD, hoogleraar en directeur van de afdeling Vasculaire Chirurgie & Endovasculaire Interventie aan de Universiteit van Alabama in Birmingham, VS.

Geen röntgenstraling

LumiGuide werkt met de Fiber Optic RealShape (FORS)-technologie van Philips. Het systeem gebruikt licht om de positie en vorm van speciale katheters en voerdraad in het lichaam in realtime en in 3D te laten zien, zonder dat er röntgenstraling nodig is. Via een optische vezel in de voerdraad worden beelden in kleur en hoge resolutie vanuit verschillende hoeken weergegeven.

Dankzij AI worden de beelden snel en nauwkeurig afgestemd op de anatomie van de patiënt. Dit helpt artsen om tijdens complexe procedures beter te navigeren en vermindert de stralingsbelasting voor zowel patiënten als personeel. Bovendien kan de technologie ingrepen, zoals reparaties aan de aorta, tot 37 procent sneller uitvoeren en het gebruik van straling met maximaal 56 procent terugdringen.

Ambitie

Azurion wordt wereldwijd gebruikt bij meer dan 6,4 miljoen patiënten per jaar in meer dan 80 landen en biedt volgens Philips hoogwaardige beeldvorming met een lage stralingsdosis. LumiGuide versterkt hiermee de ambitie van Philips om procedures veiliger, sneller en effectiever te maken voor patiënten en medisch personeel. Samen met AI-gebaseerde innovaties zoals DeviceGuide en VeriSight 3D ICE integreert het platform intelligentie en beeldvorming, waarmee een nieuwe standaard in procedurele precisie en vertrouwen wordt gezet binnen de verbonden Azurion-omgeving.