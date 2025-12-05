Philips lanceert heliumvrije 3.0T MRI-platform: BlueSeal Horizon

Philips heeft tijdens RSNA 2025 de BlueSeal Horizon gepresenteerd, een nieuw 3.0T MRI-platform dat volledig zonder helium werkt. Het systeem markeert volgens Philips een belangrijke technologische doorbraak in de medische beeldvorming omdat er geen vloeibaar helium bij wordt gebruikt en het de installatie en het gebruik van MRI-apparatuur vereenvoudigt. Door de AI-gestuurde software zijn de snelheid en de precisie van de MRI-scans ook verbeterd.

Het MRI-platform heeft nieuwe functies, waaronder geautomatiseerde planning, real-time scan previews en snellere en scherpere beeldvorming. Het is ontworpen om workflows in ziekenhuizen te versnellen en de diagnostische nauwkeurigheid te verhogen.

Verfijnde processen

Philips bouwt hiermee voort op zijn ervaring met heliumvrije 1.5T MRI-systemen sinds 2018, die wereldwijd al meer dan 2.000 keer zijn geïnstalleerd en hebben geleid tot een besparing van 6 miljoen liters helium. De systemen zijn volgens Philips goed in het vastleggen van heel verfijnde processen in het lichaam. Denk hierbij aan processen in de hersenen, bloedvaten, spieren en gewrichten.

Het bedrijf brengt nu diezelfde voordelen naar 3.0T MRI. Met dit nieuw exemplaar is het niet langer nodig is om helium bij te vullen, maar ook dat er geen quenchpijp meer nodig is. Dat vermindert tegelijkertijd de complexiteit van het plaatsen van een systeem, het verkort de installatietijd en het verlaagt het totale risico gedurende de volledige levenscyclus.

Philips legt uit dat BlueSeal Horizon MRI-systemen niet meer afhankelijk zijn van een schaarse en onvervangbare grondstof, waardoor geavanceerde diagnostische mogelijkheden beschikbaar worden voor mensen die daar eerder geen toegang toe hadden. Volgens Ioannis Panagiotelis, PhD en Business Leader MR bij Philips, vormt BlueSeal Horizon bovendien een volledig nieuw 3.0T-innovatieplatform dat doorbraken in hardware koppelt aan AI-gestuurde software. Hierdoor verdwijnt de traditionele afweging tussen snelheid en precisie in beeldvorming, wat de resultaten voor zowel zorgverleners als patiënten merkbaar verbetert.

AI-software

Bij de nieuwe MRI-scanner zorgt AI ervoor dat radiologieteams sneller, duidelijker en consistenter beelden maken, wat helpt om meteen een juiste en zekere diagnose te stellen. Deze innovaties zijn:

SmartPlanning: Deze functie is uitgebreid met cardiale beeldvorming en neemt tijdrovende planningsstappen uit handen. Waar eerder meerdere handmatige acties nodig waren, volstaat nu één klik. Zo staat er binnen 30 seconden een volledige, automatisch gemaakte planning klaar.

Real-time Scan Preview: Met ondersteuning van NVIDIA’s versnelde computingplatform en Open Models (Segment and Generate) kunnen 3D-beelden sneller worden opgebouwd en worden ruis en artefacten direct verminderd. Radiologen kunnen scans vooraf bekijken en de beeldkwaliteit en de snelheid meteen bijstellen. Dat maakt de workflow soepeler en helpt om sneller tot een diagnose te komen.

SmartSpeed Precise: Dankzij een dubbele AI-technologie kunnen scans tot drie keer sneller worden uitgevoerd en worden beelden tot 80% scherper. Zo kunnen artsen in minder tijd meer details vastleggen.