Open consultatie Health Tools Interoperability (HTI) begonnen

HTI is een open technisch protocol, waarmee e-health- en portaal-leveranciers zonder persoonsgegevens aan elkaar te verstrekken, met elkaar kunnen integreren. Een voorbeeld is dat een gebruiker van een digitaal wijkplatform direct een e-health-module kan openen, zonder daarbij een e-mailadres of persoonsgegevens te hoeven verstrekken. HTI helpt zo in theorie om de rompslomp op de achtergrond tussen ICT-leveranciers en zorgaanbieders omtrent techniek of concurrentie voor de gebruiker relatief onzichtbaar te maken.

Naadloze integratie via HTI

HTI biedt volgens het Informatieberaad mogelijkheden voor zowel personen als voor aanbieders van zorgmodules.

Een naadloze integratie houdt voor personen in dat ze moeiteloos en veilig met hun profiel vanuit het voor hen vertrouwd platform, een zelfzorg-module van een zorgaanbieder kunnen starten en volgen. Ze hoeven hiervoor geen extra account aan te maken en te beheren op het platform van de zelfzorg-aanbieder.

Een naadloze integratie houdt voor ICT-leveranciers een lichte implementatie in, die relatief gemakkelijk te implementeren is. Daarnaast bereiken leveranciers van eHealth een groter publiek, terwijl wel herleidbaar blijft waar de gebruikers vandaan komen. Leveranciers van portalen kunnen via HTI apps van derden starten. Zo bieden zij de gebruikers van hun portaal een omgeving voorzien van rijke content.

(kandidaat)Bouwsteen

Health Tools Interoperability (HTI) is een (kandidaat)bouwsteen voor het duurzaam informatiestelsel in de zorg. Tot en met maandag 4 oktober 2021 kunnen mensen en organisaties reacties op HTI mailen naar: [email protected].

De reactie wordt na afloop van de open consultatie voorafgaand aan bespreking in het Informatieberaad voor persoonsgegevens geanonimiseerd en gepubliceerd via de website van het Informatieberaad Zorg, tenzij er nadrukkelijk bezwaar gemaakt is tegen publicatie. Dit moet in de mail duidelijk gemaakt worden.

Meer openbare consultaties

De afgelopen jaren waren er meer openbare consultaties voor bouwstenen voor een duurzaam informatiestelsel in de zorg. In september 2020 ging het om de online toestemmingsvoorziening Mitz. Dat moet iedereen de mogelijkheid bieden om zijn of haar toestemmingen in het kader van zorg op één plek vast te leggen en te beheren. Zo kunnen burgers eenvoudig aangeven met wie welke medische gegevens gedeeld mogen worden.

In juni 2020 ging het om Twiin-project DVDExit. Dat was gericht op het vervangen van dvd’s voor uitwisseling van beelden met directe digitale uitwisseling. Vrijwel alle ziekenhuizen maken inmiddels gebruik van het platform onder DVDExit of zijn druk bezig met aansluiting.