Openbare consultatie over Twiin-project DVD Exit

Een groep organisaties in en rondom de zorgsector werkt al enkele jaren samen binnen het programma Twiin aan elektronische beelduitwisseling tussen ziekenhuizen. De functionaliteiten van Twiin om de verschillende soorten zorgprocessen te ondersteunen komen gefaseerd beschikbaar.

De eerste stap is volgens het Informatieberaad Zorg het vervangen van de dvd door een sneller digitaal alternatief. Daarmee moet onder andere voorkomen worden dat deze gegevensdrager op de buik van de patiënt in de ambulance of met een taxi mee moet.

Beeldportaal Twiin

Hiervoor wordt in 2020 een laagdrempelige, veilige, voor alle zorginstellingen beschikbare voorziening voor het versturen van radiologiebeelden en verslagen gerealiseerd. VZVZ en Alphatron Medical hebben vrijdag 1 mei een contract ondertekend om het Beeldportaal Twiin in te vullen. In april werd de komst van het portaal al aangekondigd.

Om na de coronacrisis en het gebruik van het tijdelijke Covid-19 portaal niet terug te hoeven vallen op dvd’s, is het Twiin-portaal tijdig gereed gekomen, aldus de initiatiefnemers. Het doel is om nog in 2020 alle ziekenhuizen aan te sluiten. Het is overigens niet duidelijk of er integratie plaatsvindt met EPD’s of dat beelden apart moeten worden geupload in het portaal.

Twee vragen centraal

Om te komen tot een laagdrempelige, veilige, voor alle zorginstellingen beschikbare voorziening voor het versturen van de radiologie beelden en verslagen wil Twiin weten hoe betrokken partijen zoals zorginstellingen en -professionals aankijken tegen twee zaken:

Is de in het onderstaande document beschreven functionaliteit toereikend om de DVD’s met beelden in de zorg uit te faseren?

Welke partijen moeten nog meer aansluiten om de DVD’s met beelden in de zorg volledig uit te kunnen bannen?

Na verwerking van de reacties op de consultatie krijgt het Informatieberaad het besluit voorgelegd of zij kan instemmen met de toelating van de door Twiin opgeleverde eerste functionaliteit voor het uitwisselen van beelden en verslagen als een (kandidaat)bouwsteen in de basisinfrastructuur.

Over Twiin

Binnen Twiin werken diverse partijen sinds 2018 samen: beheerders van digitale infrastructuren, regionale netwerken, beroepsverenigingen in de zorg en brancheverenigingen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) stelde als koepel van zorgverzekeraars het eerste deel van het programma te financieren. De initiatiefnemers vinden het programma nodig voor eenvoudige en veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met de patiënt.