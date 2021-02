Ziekenhuizen Rijnmond delen gegevens via DVDexit

Het digitaliseren van de beeldenuitwisseling is niet alleen een stuk sneller, maar ook veiliger. Zeker bij spoedgevallen kan het van levensbelang zijn dat de beelden eerder in het ontvangende ziekenhuis zijn dan de patiënt. Dat levert een belangrijke tijdwinst op. Maar ook in de aanloop naar een gepland consult is het prettig als de zorgverlener de beelden vooraf al heeft kunnen bekijken. Dit is nu mogelijk doordat de ziekenhuizen in de regio Rijnmond onder regie van RijnmondNet de samenwerking hebben opgezocht en zijn aangesloten op het programma DVDexit.

DVDexit onderdeel Twiin

DVDexit is een landelijk initiatief vanuit het programma Twiin van VZVZ. Dit programma draagt bij aan het landelijk uitwisselen van patiëntgegevens en de bijbehorende afspraken. Alle ziekenhuizen in de regio hebben dit project gezamenlijk gerealiseerd met RijnmondNet als coördinator. Het digitaal delen van radiologische gegevens is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de ziekenhuizen, vindt Peter Langenbach, voorzitter ICT-adviesraad van de Samenwerkende Rijnmondse Ziekenhuizen. “Weer een mooie stap verder in gegevensuitwisseling in de regio.”

Binnen de regio Rijnmond lopen op dit moment meer projecten voor het digitaliseren van de regionale informatie-uitwisseling, zoals Zorgplatform, XDS, en projecten via subsidieregelingen Inzicht en BabyConnect. Het uitbannen van de dvd past in de ontwikkeling die de regio heeft ingezet op weg naar een volledig digitaal zorgproces. De ziekenhuizen in de regio Rijnmond hadden zich in juni 2020 al bij het Twiin-initiatief aangesloten.

Steeds meer digitaal uitwisselen

Steeds meer ziekenhuizen kunnen (radiologische) beelden al digitaal uitwisselen. In december 2020 lieten Noord-Hollandse ziekenhuizen weten voortaan digitaal beelden uit te wisselen op basis van het Twiin-afsprakenstelsel. Het ging destijds om het Amsterdam UMC, het BovenIJ Ziekenhuis, Amstelland Ziekenhuis en Noordwest Ziekenhuisgroep. Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, OLVG en Flevoziekenhuis zouden op korte termijn aansluiten. In januari begon ook het Nijmeegse CWZ met beelduitwisseling op basis van Twiin.

Het Twiin-initiatief om sneller en gestandaardiseerd gegevens tussen zorgaanbieders uit te wisselen, kwam afgelopen april in het kader van DVDexit met het Twiin-portaal voor het landelijk uitwisselen van radiologische beelden en verslagen. Sindsdien hebben vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen laten weten zich bij het initiatief aan te sluiten.

Snelle, veilige patiëntenzorg

Zorgverleners kunnen door het aanhaken bij DVDexit direct de externe medische beelden en beeldverslagen van patiënten inzien wanneer zij behandeld worden in een ander ziekenhuis. Patiënten worden voor een specifieke behandeling regelmatig verwezen naar een ander ziekenhuis. Digitale beelduitwisseling draagt bij aan snelle en veilige patiëntenzorg.

