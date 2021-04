Patiënt kan via Homelab eerstelijns diagnostiek aanvragen

“Wanneer patiënten met klachten in de praktijk komen heeft de huisarts vaak allereerst behoefte aan meer inzicht, die wordt verkregen via labonderzoek”, aldus Illic. “Via Homelab vragen patiënten voortaan op basis van hun vraag of klachten zelf de benodigde testen aan nog voordat zij in de praktijk zijn geweest. Je kunt het zien als voorbereidende diagnostiek zodat de eerste, vooral verkennende, afspraak overbodig wordt.”

Zelf diagnostiek aanvragen

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat een aantal vormen van digitalisering in de zorg is versneld. Vooral beeld- of videobellen (zoals voor consulten), maar ook vormen van zorg op afstand vanuit de tweede en eerste lijn. Sanne van Delft, manager van het Digital Innovation Team van Unilabs, plaatst Homelab in deze trend. “Homelab is een prachtige stap voor zowel patiënten die zelf hun gezondheid willen organiseren als voor huisartsen die zo meer tijd over te houden om patiënten gerichter en uitgebreider te zien en te spreken.”

Patiënten in de Westerdokters-praktijk kunnen voortaan voor een groot aantal aandoeningen zelf hun diagnostiek aanvragen”, schetst Illic. “We gaan dit proces en de ervaring van gebruikers goed volgen en wetenschappelijk onderzoeken. Hoe vinden onze patiënten dit en hoe gaan ze om met deze nieuwe mogelijkheid? Ik heb er alle vertrouwen in dat patiënten hier zinnig en zuinig mee omgaan. Als een patiënt ongebreideld diagnostiek aanvraagt, dan nemen we natuurlijk contact op.”

Uitbreiding na evaluatie

Omdat er in het werkgebied van Westerdokters geen Unilabs-locatie ligt, verzorgt de praktijk zelf het bloedprikken. Bij uitbreiding van de dienst kan er gebruik gemaakt worden van Unilabs-locaties voor zowel het prikken als de diagnostiek. Het is namelijk de bedoeling om na de evaluatie over drie maanden de pilot naar meer huisartsenpraktijken uit te breiden, vertelt Sanne van Delft, Manager Digital Innovation Team van Unilabs Nederland, in een toelichting. De tussenliggende tijd wordt vooral gebruikt om te kijken of er nog aanpassingen in de huidige opzet nodig zijn.

De toegang tot Homelabs moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Een patiënt kan daarom volgens Van Delft op elk gewenst moment diagnostiek aanvragen. Er is hiervoor geen contact met de praktijk voor nodig. Wel moet een gebruiker beschikken over een inlogmogelijkheid via DigiD. Zowel de huisarts als de patiënt krijgen beschikking over de testuitslagen, stelt Van Delft. “De uitslag van de testen komt beschikbaar voor de huisarts in diens HIS en voor de patiënt via het uitslagenportaal van Saltro – en eventueel nog een patiëntportaal van de huisarts.”

Innovatieve diagnostiek

Unilabs richt zich in binnen- en buitenland op het leveren van kwalitatief hoogstaande diagnostiek. De organisatie wil bijdragen aan zorgvernieuwing met innovatieve digitale diagnostische producten en diensten die de klant in staat stellen zelf alle – preventieve en medische – diagnostiek te managen. Zorgprofessionals, patiënten, consumenten en de zakelijke markt worden door Unilabs bedient. In Nederland vallen de diagnostische laboratoria van Saltro, Medlon en Hudson onder de organisatie.

Onlangs ging de eerste Nederlandse NeLL Hub van start bij Unilabs Nederland. Het NeLL (National eHealth Living Lab) is een kennisinstituut datonder meer e-health toepassingen toetst en valideert en opgedane kennis (inter)nationaal deelt. Een NeLL Hub is een extern opererend team met een sterk specifiek specialisme op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar en/of de ontwikkeling van en/of implementatie van e-health.

Relevante diagnostische informatie

Saltro, in 2020 onderdeel geworden van Unilabs, biedt sinds 2016 patiënten informatie over testuitslagen van diagnostisch onderzoek via het Uitslagenportaal. De uitslagen worden daarbij voorzien van aanvullende uitleg. De patiënt vindt alle voor hem/haar relevante informatie in begrijpelijke taal op één platform en kiest zelf wat er met deze informatie gebeurt. In 2021 haakte Saltro aan bij een gecontroleerde livegang van MedMij, een praktijktest om diagnostische informatie plus uitleg via een PGO (persoonlijke Gezondheidsomgeving) beschikbaar te stellen.