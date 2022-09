Primeur: échte interactie tussen PGO en HIS  

Voor de eerste keer hebben patiënten hun thuismetingen doorgestuurd via hun PGO naar het HIS. De proef verliep succesvol en daarmee ontstond, voor de allereerste keer, échte interactie tussen patiënten-app en het HIS. Dit is opnieuw een essentiële stap in de doorontwikkeling van het PGO.

De zelfmetingen die vanuit een PGO worden verstuurd, komen op een gestandaardiseerde manier binnen. Daardoor kan de huisarts de zelfmeting opslaan als meetwaarde in het dossier, net zoals een labuitslag. De thuismeetgegevens verschijnen in de werklijst of het postvak van het HIS. De huisarts beoordeelt de uitslagen en legt zo nodig in het dossier vast wat er moet gebeuren. De patiënt kan die informatie vervolgens zelf weer lezen in zijn of haar PGO.

Ijkmomenten PGO

In een persoonlijke gezondheidsomgeving moet informatie van de huisarts, het medicatieoverzicht van de apotheker en van behandelaars in bijvoorbeeld ziekenhuizen en revalidatie-instellingen komen te staan. Afgelopen twee maanden zijn er naast de primeur in Limburg tal van ijkmomenten omtrent het PGO geweest. Rivas Zorgroep heeft bijvoorbeeld als eerste in Nederland de technische audit voor module 1 van VIPP5 doorlopen. Technisch moet de realisatie van module 1 op 30 september 2022 gerealiseerd zijn en dat wordt dus bij zorgorganisaties met een audit gecheckt.



De deadline voor het aantonen van het PGO-gebruik (5 procent van de patiënten in dertig dagen) is daarentegen uitgesteld tot een nader te bepalen moment in 2023. Ander actueel PGO-nieuws is dat per 1 september 2022 is het mogelijk voor patiënten om medische gegevens van ziekenhuis OLVG te delen met de persoonlijke gezondheidsomgeving. Zo kan het PGO van een patiënt weer completer worden gemaakt.

Interactie HIS en PGO

Bij het testen van PGO’s spelen het programma OPEN, VZVZ en Stichting MedMij een grote rol. Belangrijk is onder meer de controle op veilige en volledige gegevensuitwisseling. In OPEN-regio Midden-Limburg Oost zijn onlangs dus voor de eerste keer met succes zelfmeetgegevens vanuit een PGO naar een HIS zijn verstuurd.



“Dit is een mooie eerste stap op weg naar meer mogelijkheden voor patiënten met een PGO”, zegt Mariëtte Willems, huisarts en CMIO bij programma OPEN op de website van OPEN. “TetraHIS en de PGO’s Quli en CGM Life zijn er als eerste leveranciers in geslaagd om deze gegevensuitwisseling tussen huisartsen en patiënten met een PGO tot stand te brengen.” De proef verliep opvallend soepel en daarom worden er nu ingewikkeldere scenario’s getest. Dankzij samenwerking tussen OPEN, Stichting MedMij, VZVZ, leveranciers, Nictiz en regionale huisartsenorganisaties, is het versturen van zelfmetingen straks ook bij andere HIS-PGO-combinaties mogelijk.