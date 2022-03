OLVG deelt medische gegevens voor PGO van patiënten

Per 1 september 2022 is het mogelijk voor patiënten om medische gegevens van OLVG te delen met de persoonlijke gezondheidsomgeving. Zo kan het PGO van een patiënt weer completer worden gemaakt. In een persoonlijke gezondheidsomgeving staat informatie van de huisarts, het medicatieoverzicht van de apotheker en ook eigen informatie zoals coronavaccinaties of hartslagwaarden.

Het toegankelijk maken van medische informatie in zo’n PGO gaat stap voor stap. Het is op dit moment bijvoorbeeld al mogelijk om informatie van de huisarts toe te voegen in een PGO. De ziekenhuizen volgen later dit jaar.

Gezondheidsgegevens centraal opslaan

Momenteel wordt op verschillende plekken informatie bewaard omtrent de gezondheid van een patiënt. De huisarts heeft bijvoorbeeld een overzicht van al de gezondheidsklachten terwijl de apotheker het medicatieoverzicht bewaard. Maar zelf heeft de patiënt ook informatie bijvoorbeeld over de zelf gemeten bloeddruk of info van een stappenteller. Het OLVG werkt momenteel aan het stap voor stap invoeren van de gedigitaliseerde uitwisseling van patiëntgegevens met een PGO.

Voor de patiënt kan het handig zijn als al die info bij elkaar staat en ook uitgewisseld kan worden met andere zorgverleners. Met een zogeheten persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan dat. In feite is een dergelijke omgeving vergelijkbaar met een EPD, maar dan in handen van de patiënt zelf en met extra persoonlijke info. Nederlandse ziekenhuizen werken samen om de digitale uitwisseling van gezondheidsinformatie mogelijk te maken.

Voordelen gegevensuitwisseling PGO

Een PGO is een app of website waarin iemand digitaal informatie over zijn of haar gezondheid kan bijhouden. De persoonlijke gezondheidsomgeving is anders dan het patiëntenportaal MijnOLVG, waarin een patiënt alleen de medische gegevens van een ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld OLVG kan bekijken. In een PGO kan de patiënt uiteindelijk informatie van alle zorginstellingen waar hij of zij onder behandeling is beheren. Concreet: de bloeduitslagen van de huisarts, de vaccinaties van de GGD en het medicatieoverzicht van de apotheker.

Het is ook mogelijk om zelf informatie toe te voegen, zoals allergieën of het gewicht. Met een PGO krijgen mensen dus allereerst meer grip op en overzicht over hun medische gegevens. Ook de zorgverleners krijgen een completer beeld door het uitwisselen van actuele gegevens. Fijn is tot slot dat iedereen zijn eigen PGO-aanbieder kan kiezen.

Kiezen voor een PGO

Er is namelijk niet één PGO, sterker nog, veel verschillende leveranciers bieden persoonlijke gezondheidsomgevingen aan. Het kan best lastig zijn om een keuze te maken. Daarom heeft de organisatie MedMij regels gemaakt voor het veilig uitwisselen van medische gegevens. PGO’s met een MedMij-label volgen deze regels en gaan dus vertrouwelijk met uw gegevens om. Er zijn ongeveer dertig PGO’s met een MedMij-label. In elk PGO kan een deelnemer weer andere gegevens bijhouden. Wie het lastig vindt om een keuze te maken, kan daarvoor een speciale vergelijker gebruiken.

Data over patiënten moeten niet alleen beschikbaar zijn maar ook herbruikbaar. In de praktijk leidt dit regelmatig tot problemen. Gegevens van het PGO komen uiteindelijk weer terug bij de patiënt dus is het belangrijk dat er ‘een scheidsrechter’ is om ziekenhuizen en leveranciers van EPD’s hierin stapsgewijs en nauwkeurig te begeleiden. Een voorbeeld van zo’n scheidsrechter is Interoplab.