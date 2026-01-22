Radboudumc test innovatieve microfoon voor slechthorenden

Slechthorenden krijgen mogelijk binnenkort een uitkomst in rumoerige omgevingen: het Radboudumc test een innovatieve microfoon van BeephoniX die achtergrondgeluid wegfiltert en zich automatisch richt op de gesprekspartner. De technologie is geïnspireerd op hoe bijen hun oren bewegen. De nieuwe microfoon moet honderdduizenden mensen helpen gesprekken te volgen in drukke restaurants, kantoren of andere lawaaierige ruimtes. Het onderzoek belooft een doorbraak in hoorhulpmiddelen te worden.

“Dit heeft grote impact op sociaal contact en werkmogelijkheden", zegt neuropsycholoog en audioloog in het Radboudumc Martijn Agterberg. Geïnspireerd door het gedrag van bijen, kwam hij met de innovatieve oplossing. Hij ontdekte hoe bijen hun oren bewegen op hun antennes. Dat principe heeft hij toegepast in zijn onderzoek.

Samen met het bedrijf Beephonix ontwikkelde hij een dynamische microfoon die achtergrondgeluiden kan wegfilteren en zich specifiek richt op de persoon waarmee je in gesprek bent. De techniek is inmiddels gepatenteerd.

Rumoerige situaties

Honderdduizenden mensen in Nederland hebben gehoorproblemen en ervaren dagelijks hoe lastig het kan zijn om gesprekken te volgen in drukke omgevingen, zoals restaurants, feestjes of op het werk. Veel slechthorenden horen maar aan één kant of met één oor, afhankelijk van hun implantaat en de richting van het geluid. Een speciale microfoon kan dit veranderen, waardoor zij ook in rumoerige situaties beter kunnen communiceren, wat hun sociale leven, werk en welzijn flink verbetert.

In samenwerking met verschillende nationale en internationale klinieken wordt het horen met deze dynamische microfoon onderzocht. De innovatie wordt vergeleken met de momenteel beschikbare behandelingen. Hiervoor is een nieuwe hoortest ontwikkeld die binnenkort ook in het Radboudumc gebruikt gaat worden.

Hoorbril

Het project, genaamd Right Hearing, biedt veelbelovende mogelijkheden voor patiënten die niet met beide oren kunnen horen. Agterberg vertelt dat de ontwikkelde microfoon uiteindelijk wordt geïntegreerd in de processor van het hoorimplantaat. Ook kan de techniek volgens hem worden verwerkt in nieuwe apparaten, zoals een hoorbril. Het project is tot stand gekomen met een subsidie van EFRO.

Afgelopen zomer schreven we over een buitenlands onderzoek naar hulpmiddelen bij gehoorverlies. Onderzoekers van de Universiteit van Stirling hebben in samenwerking met Heriot-Watt, Edinburgh en Napier AI-brillen ontwikkeld die de luisterervaring voor mensen met gehoorverlies aanzienlijk verbeteren.

De brillen volgen via een ingebouwde camera in realtime de lipbewegingen van een spreker. Een smartphone-app stuurt de audio- en videocontent via 5G naar een krachtige cloudserver, waar AI de stem van de spreker scheidt van achtergrondgeluid. Het gezuiverde geluid wordt vervolgens bijna direct teruggestuurd naar het hoortoestel of de koptelefoon van de gebruiker. Deze technologie blijft effectief, zelfs in rumoerige omgevingen met overlappende geluiden, zoals meerdere mensen die tegelijk spreken of storende achtergrondgeluiden.