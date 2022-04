Nieuwe SPECT-CT-scanners voor MCL en Tjongerschans

Medisch Centrum Leeuwarden en Tjongerschans Heerenveen hebben samen drie nieuwe SPECT-CT-scanners aangeschaft. Twee machines zijn in Leeuwarden geplaatst en de derde in Heerenveen. De scanner in Heerenveen krijgt een dubbelfunctie. Hij kan worden gebruikt voor reguliere SPECT-CT-scans én wordt ingezet als backup voor CT-onderzoeken.

Bedieningsgemak SPECT-CT-scanners

“Het is een goede stap voor de Friese patiënt dat we deze nieuwe apparatuur hebben kunnen plaatsen,” zegt Hester Jonker-Bruinsma, Teammanager Nucleaire Geneeskunde in MCL. “De nieuwe apparaten zijn comfortabel voor de patiënt en het bedieningsgemak voor de medewerkers is groter.”



Voor de beeldvorming met de nieuwe machine wordt een licht radioactieve stof in de patiënt geïnjecteerd. Deze stof gaat naar de tumor of de ontsteking en kan zichtbaar worden gemaakt met SPECT. Dit staat voor single-photon emission computerized tomography. Vervolgens wordt met de CT-scan met een minimale hoeveelheid röntgenstraling een afbeelding gemaakt van hetzelfde gebied. Beide afbeeldingen worden softwarematig met elkaar gefuseerd. Zo komt extra info beschikbaar over de exacte locatie of de precieze aard van de tumor of ontsteking.

Dubbele functie SPECT-CT Tjongerschans

De nieuwe SPECT-CT machine in Tjongerschans is onderdeel van een samenwerkingsproject tussen MCL en Tjongerschans. De SPECT-CT wordt gebruikt voor nucleair onderzoek, maar het is ook mogelijk om regulier CT-onderzoek met het apparaat te verrichten. Dit kan bijvoorbeeld als de ‘gewone’ CT-scanner in Tjongerschans in onderhoud is.



De nieuwe apparaten zijn geplaatst als vervanging van bestaande apparaten in MCL en Tjongerjans. In MCL en Tjongerschans zijn scanners van het type Siemens Intevo Bold geplaatst. Dit systeem beschikt over IQ SPECT dat onder meer het voordeel heeft dat hartonderzoeken twee keer zo snel kunnen worden uitgevoerd. Dat is prettig voor de patiënt én levert voor het ziekenhuis meer onderzoekscapaciteit op.

Nieuwe CT-straat UMC Utrecht

Ook in UMC Utrecht is kortgeleden, in september 2021, een nieuwe CT-straat in gebruik genomen. Met de installatie van twee hypermoderne spectrale CT-scanners beschikt het ziekenhuis nu over drie spectrale CT-scanners. Dankzij de toevoeging van een extra laag in de detector van de spectrale scanners kunnen röntgenstralen meer gedetailleerd in beeld gebracht worden. Daardoor wordt de scantijd verkort en kan een betere diagnose gesteld worden.