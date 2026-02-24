Rijnstate verbindt en innoveert via Europees samenwerkingsverband

Rijnstate zoekt nadrukkelijk de samenwerking op om de zorg toekomstbestendig te maken. Binnen het Europese samenwerkingsverband HealthChain werkt het ziekenhuis samen met regionale zorgpartners en bedrijven aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van innovaties. Het heeft als doel om te onderzoeken wat werkt, voor wie en onder welke voorwaarden. Daarbij staat de vraag centraal of nieuwe toepassingen daadwerkelijk bijdragen aan betere zorg, lagere werkdruk en meer werkplezier.

HealthChain is een Europees project met als doel het versnellen van adoptie en implementatie van innovatie in de zorg. Oost-Nederland is een van de vijf Europese regio’s binnen dit project. Rijnstate werkt hierin nauw samen met onder andere Philips, BeterDichtbij, HealthCoin, Buro Strakz en OostNL. “Door de samenwerking met verschillende partners binnen HealthChain hebben we nieuwe innovaties ontwikkeld en in de praktijk geëvalueerd. Dit heeft ons waardevolle inzichten gegeven bijvoorbeeld over samenwerking en adoptie”, vertelt Laura Kooij, manager Innovatie & Zorgtransformatie bij Rijnstate.

Opschalen thuismonitoring

De inzet binnen het samenwerkingsverband HealthChain richt zich onder meer op het opschalen van thuismonitoring, het stimuleren van zelfmanagement bij patiënten en het versterken van regionale samenwerking. Innovaties worden niet alleen ingevoerd, maar ook kritisch beoordeeld op effect en draagvlak onder zorgprofessionals. Volgens Rijnstate is intensieve samenwerking, binnen én buiten het ziekenhuis, noodzakelijk om digitale vernieuwing verantwoord en versneld in de praktijk te brengen.

Om versneld stappen te zetten naar toekomstbestendige zorg, zetten ze in op onderwerpen zoals:

Het opschalen en stimuleren van adoptie van thuismonitoring;

Het bevorderen van zelfmanagement bij patiënten;

Het versterken van samenwerking met zorgpartners in de regio.

HealthChain

Samenwerking binnen én buiten het ziekenhuis is daarbij essentieel. HealthChain ondersteunt volgens Rijnstate dit door vraagstukken rond deze thema’s gezamenlijk met bedrijven aan te pakken. In de afgelopen periode is gewerkt aan verschillende vraagstukken. Zo is onderzocht hoe de samenwerking met zorgpartners in de regio verder kan worden versterkt en hoe zorgprocessen beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Een concreet voorbeeld is de verbetering van de communicatie rond wondzorg tussen ziekenhuiszorgverleners en thuiszorgorganisaties. In de praktijk is ervaring opgedaan met een digitale oplossing als alternatief voor telefonisch overleg, waarbij gebruik werd gemaakt van BeterDichtbij Collega. Daarmee werd onderzocht of informatie sneller en eenduidiger kan worden uitgewisseld.

Ook is gekeken naar de vraag hoeveel begeleiding patiënten daadwerkelijk nodig hebben bij het verbeteren van hun leefstijl. Doel was om het Gezondheidsplein alleen in te zetten voor patiënten die extra ondersteuning van een leefstijlcoach nodig hebben. De uitkomsten leverden directe resultaten en bruikbare inzichten op, die worden benut om werkwijzen verder te verbeteren.

Thuismonitoring opschalen

Samen met eigen zorgprofessionals en partners binnen HealthChain heeft Rijnstate onderzocht welke ondersteuning nodig is om thuismonitoring verder op te schalen. Dat onderzoek leidde tot verschillende oplossingen, waaronder het aanbieden van praktische hulpmiddelen voor de inzet van thuismonitoring en het actief delen van de opbrengsten ervan. Ook werd thuismonitoring letterlijk naar zorgprofessionals toegebracht met een op maat gemaakte kar, zodat zij zelf kunnen ervaren wat patiënten zien en wat dit betekent voor hun rol als zorgverlener. Uit het onderzoek kwam naar voren dat hier nadrukkelijk behoefte aan bestaat.

Digitalisering in de zorg stopt niet bij de grens. Ook in de ons omringende landen wordt stevig geïnvesteerd in samenwerking, waarbij wordt gezocht naar manieren om elkaar te versterken en de zorg betaalbaar te houden. Een goed voorbeeld hiervan is Health Innovation Leeds. In hun vernieuwde aanpak bundelen zorgorganisaties, onderzoeksinstellingen en innovatiepartners hun krachten om veelbelovende en toonaangevende ontwikkelingen gezamenlijk onder de aandacht te brengen.